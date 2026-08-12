La furia del Pollo Vignolo por las teorías del Mundial 2026 tras la carta de Messi: "Me rompe las bolas"

Sebastián "Pollo" Vignolo se sacó en vivo en pleno ESPN F90 y apuntó contra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 que la Selección Argentina perdió 1 a 0 contra España en el alargue. Luego de leer la carta de Lionel Messi tras la muerte de su padre en un editorial emotivo, el conductor mostró su enojo con respecto a las especulaciones con dicho partido. Por supuesto, sus dichos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

La furia del Pollo Vignolo contra las teorías conspirativas sobre el Mundial 2026

"Me rompe las bolas tener que aclarar algo todo el tiempo permanentemente porque me parece un absurdo", esbozó el relator de la señal de Disney al referirse a esta cuestión. A su vez, Oscar Ruggeri aportó: "Creo que acá le está contestando a todos acá". Sin embargo, el conductor volvió a tomar la palabra y profundizó: "No hay cosa que me enoje más... es faltarle el respeto a los sentimientos de una persona intachable", esbozó con respecto a Messi.

Luego, el "Pollo" volvió a cargar contra los que intentan instalar las teorías: "Déjense de embromar. Esto es Messi, en el medio de un dolor que uno sabe cómo se siente porque entiende la relación que tiene con su papá, eran muy compinches, eran un equipo. En el medio del dolor cuenta lo que significaba para él el Mundial". Por último, el periodista cerró haciendo referencia al texto que compartió el astro rosarino en sus redes: "Si hay algo que me enoja es que me pregunten por eso, traten de evitarlo. Subestiman la honorabilidad del fútbol, la entrega. Habla de lo que todo el mundo vio. Él lo dice por él, pero creo que al equipo no le respondían las piernas".

El fragmento de la carta de Messi que Pollo Vignolo remarcó para apuntar contra las teorías del Mundial 2026

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que me vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca me pude sentir bien.

Fragmento de la carta de Lionel Messi

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.