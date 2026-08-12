Cómo sigue la vida de Lionel Messi luego del mensaje por la muerte de su padre Jorge Messi

Lionel Messi ya se instaló nuevamente en Miami, Estados Unidos. Aproximadamente dos horas antes de la conmoción mundial que generó en el ambiente del deporte por el primer mensaje oficial tras la muerte de su padre Jorge Messi, el capitán de la Selección Argentina arribó a Norteamérica el miércoles 12 de agosto del 2026 por la mañana.

El avión privado del delantero de 39 años partió a las 22.53 del martes 11 desde el Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario (Santa Fe) y aterrizó en Fort Lauderdale a las 7.12 (hora argentina). Descartado para el partido de esta noche de Inter Miami, que recibirá a León de México a las 20.30 en un encuentro clave por la Leagues Cup, el ex Barcelona y PSG analiza los pasos a seguir en su futuro profesional.

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre del 2028, aunque claramente será una decisión del propio jugador de 39 años hasta cuándo estirará su impresionante trayectoria. Si bien luego del fallecimiento de Jorge crecieron los rumores acerca de una probable llegada al fútbol argentino para jugar en su amado Newell´s y estar cerca de la familia en Rosario, aún no hubo versiones ni decisiones oficiales al respecto.

Mientras tanto, en breve se reincorporará a los entrenamientos bajo las órdenes de su compatriota Ángel Guillermo Hoyos. Por lo pronto, es probable que "Leo" regrese a las canchas el sábado 15 a las 21.30, cuando las "Garzas" visiten al líder Nashville en la MLS (Major League Soccer), en el marco de la fecha 19 de la Conferencia Este. Se trata de un encuentro crucial por la cima de la tabla de posiciones, ya que el Inter se ubica segundo a dos puntos de su próximo rival en el máximo certamen doméstico.

Cómo sigue la vida de Lionel Messi después del mensaje por el fallecimiento de Jorge.

El futuro de Messi en la Selección Argentina

Otro tema que es una incógnita absoluta por estas horas es la continuidad o no de la "Pulga" en el combinado nacional. Si bien es demasiado prematuro vaticinar qué puede llegar a suceder con el atacante de Inter Miami en la "Albiceleste", su futuro allí entró en una disyuntiva que solamente será resuelta por el protagonista con el transcurrir de los días.

Lo que sí se puede asegurar por ahora es que la final contra España no fue el último partido de Messi en la Selección Argentina. Por estas horas, no hay que descartar ninguna opción y será el propio jugador, junto a su círculo íntimo, el que tome la decisión en los próximos días.

Si sigue

Una alternativa es que el zurdo continúe un tiempo más con la camiseta nacional, con la que tal vez no llegue a estar en el Mundial 2030 pero sí en la Copa América 2028, en la que cumplirá 41 años. Una especie de "Last Dance" allí es probable, en un torneo que ya participó en siete ocasiones y fue dos veces campeón.

A la espera de la confirmación oficial, la Copa América 2028 sería de nuevo en Estados Unidos, con el aliciente que ello implicaría ya que "Leo" juega allí en Inter Miami. De hecho, el contrato de la "Pulga" con el club norteamericano vencerá en diciembre del mencionado año.

Anteriormente, habrá seis amistosos internacionales más en 2026, con rivales y lugares a definir. Dos de ellos serán en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre, cuando quizá se aproveche para jugar la postergada Finalissima ante la misma España. Se espera que la "Pulga" no esté en algunos de ellos pero en otros sí, sobre todo si son de local, para que el público nacional pueda verlo de nuevo en acción en una cancha tras la Copa del Mundo.

La opción pesimista

La variable negativa es que se tome un necesario descanso hasta el 2027 o que directamente nunca más vista la camiseta de la Selección Argentina en un partido oficial. Si así fuese, solamente disputaría algún amistoso, más un encuentro de despedida en su país natal. Messi necesita oxigenarse y un cambio de aire con la "Albiceleste", aunque ello no implica que no vuelva a jugar y tal vez solamente se trate de un reposo de unos meses.