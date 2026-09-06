Franco Colapinto sale desde su mejor posición en el GP de Monza: en vivo minuto a minuto

La Fórmula 1 está despertando una gran pasión entre los argentinos desde que se produjo el regreso de un corredor como Franco Colapinto, quien lo hace para la escudería Alpine. Este fin de semana, para ser más precisos, el domingo 6 de septiembre, esta sumando vueltas en el Gran Premio de Italia, que se correrá en Monza.

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A qué hora comienza la carrera

Lo primero a considerar es que, a diferencia de otros grandes premios, la carrera de Monza se encuentra pactada para las 10:00. Hay que recordar que en las jornadas del sábado como también del viernes se llevaron a cabo las pruebas de clasificación, en las que el corredor argentino culminó en el séptimo lugar. Una posición más que interesante pensando en su posible desempeño dentro de la carrera.

La televisión de la carrera

Por otro lado, hay tres opciones para poder disfrutar del Gran Premio de Monza, pero más que nada de las acciones que Franco Colapinto pueda desarrollar en la pista. En la Argentina se encuentran disponibles los servicios de Disney+ Premium, F1TV y Fox Sports. Cada una de las señales asegura transmitir la carrera con la mejor calidad de imagen posible, pero con pequeñas diferencias que se deben considerar al momento de sentarse en el sillón a disfrutar de cada una de las vueltas.

Cómo ver la carrera en vivo y en directo

En lo que respecta a la transmisión en vivo, se debe considerar que solo se podrá acceder por medio de los servicios pagos que ofrecen Disney+ Premium y F1TV. Esto implica que los seguidores de Franco Colapinto, como también los amantes de la Fórmula 1, tengan que pagar una suscripción para poder disfrutar en el momento de las mejores actuaciones.

En tanto que Fox Sports anunció que contará con la transmisión de la carrera, pero, a diferencia de los servicios mencionados, no la va a transmitir a las 10:00, sino que lo hará en otro momento del domingo. Algo que para muchos pierde la emoción porque no cuenta con lo inesperado que puede ofrecer el momento en vivo, además de que ya se sabrá de antemano cómo culminó el corredor argentino en el Gran Premio de Monza.

Así se encuentra la tabla de corredores hasta el Gran Premio de Italia