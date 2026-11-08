Franco Colapinto luchó en Brasil e hizo una carrera digna, pero acabó 13° y sin puntos

Franco Colapinto largó 13° en el Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1, después de una clasificación para el olvido bajo la lluvia en San Pablo. Si bien el piloto argentino de Alpine había terminado 17° en la qualy, algunos problemas ajenos y las posteriores sanciones a Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) por haber cambiado sus respectivos motores generaron que al menos pudiera avanzar un par de posiciones en la grilla de partida.

{{{htmlAmp}}}

El piloto argentino no largó bien y quedó 18° luego de que el auto "patinara" un poco en el arranque. Luego, "Fran" pudo recomponerse de a poco y tuvo un buen ritmo de carrera. El ex Williams entró a los boxes por primera vez en la vuelta 18, de las 71 totales. Una vez que regresó al asfalto, no pudo superar a la Ferrari de Charles Leclerc pese a sus reiterados intentos.

En el giro 55, Colapinto paró nuevamente en los boxes y quedó 15°. Como se largó a llover, Franco ingresó a los pits por tercera vez en la vuelta 65 y lo hizo delante de su compañero Pierre Gasly, aunque la parada fue desastrosa y tardó más de 5 segundos. Si bien se ilusionó con el top diez, la realidad es que el auto no aportó demasiado y terminó 13°. Ganó Lando Norris con el McLaren, segundo fue Verstappen y tercero, Isack Hadjar con el otro Red Bull.

Las posiciones finales del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Isack Hadjar (Red Bull). George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Liam Lawson (Racing Bulls). Lewis Hamilton (Ferrari). Nico Hulkenberg (Audi). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Fernando Alonso (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Pierre Gasly (Alpine). Alexander Albon (Williams). Gabriel Bortoleto (Audi). Oliver Bearman (Haas). Sergio Pérez (Cadillac). Carlos Sainz Jr. (Williams). Rafael Camara (Haas).

* Abandonaron Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1

La próxima final será el domingo 22 de noviembre desde la 1 AM de Argentina en el autódromo de Las Vegas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá en vivo por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Colapinto festejó por el título de Boca desde Brasil.

Todos los resultados de Colapinto en 2026