Francia se enfrentará a Brasil y Colombia en amistosos de marzo previos al Mundial

FOTO ARCHIVO-El francés Kylian Mbappe marca de penal ante Ucrania por la eliminatoria de la UEFA a la Copa del Mundo

21 nov (Reuters) -La selección de fútbol de Francia se preparará para el Mundial 2026 enfrentándose a Brasil y Colombia en dos amistosos internacionales en Estados Unidos en marzo, anunció el viernes Philippe Diallo, presidente de la federación local.

Los Bleus jugarán ante Colombia en Florida y con Brasil en Boston durante la ventana internacional entre el 23 y el 31 de marzo, unos tres meses antes del torneo que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

"Todavía no hay nada firmado, pero las cosas están bien encaminadas para que podamos respirar aire estadounidense en marzo con dos rivales de prestigio", dijo Diallo a un grupo de periodistas.

"Brasil es cabeza de serie, así que estamos seguros de que no nos enfrentaremos a ellos en la fase de grupos. Colombia podría ser un rival, así que tendremos que ver qué dice Didier Deschamps. Mientras esperamos el sorteo, avanzamos a buen ritmo".

Francia también será cabeza de serie en el sorteo del Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre, mientras que Colombia estará en el segundo bombo.

Además de los encuentros de marzo, Diallo confirmó que los bicampeones del mundo disputarán otros dos amistosos en junio. Espera que se celebren como local para que Deschamps, el seleccionador más veterano de Francia, tenga la oportunidad de despedirse del público francés, ya que dejará el cargo tras el Mundial.

Con información de Reuters