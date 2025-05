Alcaraz supera a Dzumhur y se mete en la cuarta ronda del Abierto de Francia

Foto del viernes del tenista español Carlos Alcaraz en su partido de tercera ronda en Roland Garros ante Damir Dzumhur

El español Carlos Alcaraz, defensor del título, sufrió un bajón a mitad de partido pero se recuperó para vencer el viernes al veterano bosnio Damir Dzumhur en cuatro sets y pasar a la cuarta ronda del Abierto de Francia.

El número dos del mundo fue muy superior en los dos primeros sets, pero luego, inexplicablemente, levantó el pie del acelerador antes de recuperarse de una desventaja de 3-1 en el cuarto parcial para someter a su oponente de 33 años y lograr una victoria por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4.

El público parisino, que había llenado el estadio Philippe Chatrier con la esperanza de disfrutar de una larga y entretenida sesión nocturna, pensó en un principio que había obtenido la versión abreviada, con Alcaraz casi impecable.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hoy no he disfrutado mucho porque he sufrido bastante", dijo Alcaraz.

"Hacer un buen Grand Slam es difícil (...) tienes que jugar un buen tenis durante tres o cuatro horas y mantener la concentración. Los dos primeros sets estuvieron bajo control. Después él jugó más agresivo. Me quedé sin energía y me costó esforzarme. Tuve que luchar, pero al final estoy orgulloso de conseguir la victoria", agregó.

En la próxima ronda, Alcaraz se medirá con el estadounidense Ben Shelton, que por su parte venció a Matteo Gigante por 6-3, 6-3 y 6-4.

En tanto Holger Rune, número 10 del mundo, tuvo que emplearse a fondo para lograr una victoria maratoniana por 4-6, 6-2, 5-7, 7-5 y 6-2 ante el francés Quentin Halys.

El danés había derrotado a Halys, número 52 del mundo, en otro emocionante partido a cinco sets en Wimbledon el año pasado, tras ir perdiendo por dos sets, y esta vez no fue muy diferente.

Rune, que ganó el Abierto de Barcelona sobre tierra batida en abril para confirmar su condición de aspirante al título en París, lo pasó mal desde el principio contra Halys, que mostró un gran servicio.

"Fue un partido brutal. Ha jugado muy bien. Le respeto muchísimo. Ha dado mucha guerra", dijo Rune tras el partido. "Intenté cambiar algunas cosas. El primer set no fue como yo quería. Tuve que darle más efecto a la pelota debido a las condiciones (meteorológicas). El jugador que aprovechó las oportunidades para ser agresivo fue el que ganó hoy".

Ninguno de los dos consiguió un solo punto de ruptura hasta que Halys logró un break y se puso al frente 5-4, sellando el primer set con un derechazo a la línea de fondo. Rune se recuperó y empató la contienda, pero Halys conquistó acto seguido una tercera manga marcada por un intercambio continuo de rupturas de servicio.

Rune pareció recuperarse y se puso 2-1 arriba en el cuarto, pero el francés logró igualar de nuevo el cotejo en el siguiente juego. Animado por el público local en la pista Philippe Chatrier, Halys estuvo a dos puntos de la victoria cuando ganaba por 5-4 y 15-30 con el saque de Rune, pero el danés mantuvo la compostura y forzó el set decisivo.

Un break en el 2-1 devolvió el mando al número 10 del mundo, que ya no volvió a mirar atrás, ganando los tres últimos juegos consecutivos y clasificándose para la cuarta ronda, donde se enfrentará a Lorenzo Musetti.

Precisamente, el italiano -octavo cabeza de serie- se sobrepuso a un flojo comienzo y acabó imponiéndose por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-2 al argentino Mariano Navone.

Lleno de confianza tras alcanzar al menos las semifinales en los tres Masters sobre tierra batida disputados esta temporada, Musetti se vio sorprendido por su rival en los primeros compases, antes de encontrar su ritmo en una pista Suzanne Lenglen bañada por el sol.

"Hoy las condiciones eran completamente diferentes a las de los dos últimos partidos, la pelota no botaba tan alto (antes) y hoy al principio me sorprendió un poco", dijo Musetti. "Luego empecé a sentirme mejor en la pista y mejoré mi juego".

En otros partidos destacados de la jornada, el estadounidense Tommy Paul ganó por 6-3, 3-6, 7-6(7), 3-6 y 6-3 a Karen Jachanov, mientras que el australiano Alexei Popyrin venció por 6-4, 7-6(11) y 7-6(5) al portugués Nuno Borges.

Con información de Reuters