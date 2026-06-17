Fortaleza mental y perspicacia táctica llevaron a RD del Congo a empatar con Portugal, dice DT

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal contra la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo celebrará el primer punto que ha conseguido en un Mundial tras ‌empatar 1-1 con Portugal este ‌miércoles, pero se muestra preparada para los rivales que le esperan y decidida a que este no sea el pináculo de su participación en el torneo.

Yoane Wissa empató en tiempo añadido de la primera parte, marcando así el primer gol del Congo en un Mundial en su primera participación en la fase ​final desde 1974, ⁠cuando se fue a casa sin marcar ningún gol y ‌sin sumar ningún punto en sus tres partidos.

El ⁠seleccionador, Sébastien Desabre, admitió que su ⁠equipo estaba "nervioso" al inicio del partido, pero se asentó bien tras encajar un gol a los seis minutos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es importante celebrarlo", dijo ⁠Desabre a periodistas. "Es nuestro primer punto y nuestro primer ​gol marcado en un Mundial. Estoy orgulloso de ‌mis jugadores, y les he ‌dicho que era importante descansar de cara a los próximos ⁠partidos (frente a Colombia y Uzbekistán).

"Fue un duro primer tiempo, tal y como esperábamos. Poco a poco, nos fuimos metiendo en el partido y conseguimos marcar a la salida de una ​jugada a ‌balón parado. Hicimos un gran partido. Podríamos haber estado mejor en el contraataque, pero estamos contentos con el empate".

Desabre añadió que su objetivo siempre había sido pasar la fase de grupos y que un punto no ⁠es más que un comienzo.

"Es el primer paso. Pero es importante ir arriba y más allá, que es lo que siempre intentamos hacer. Ser mejores, correr más rápido. En ataque, todavía tenemos que mejorar", dijo. "El sistema que pusimos en práctica nos ayudó y los jugadores se entregaron al 100%. Se centraron mucho en nuestro planteamiento ‌táctico. Estoy bastante seguro de que podemos hacer grandes cosas. Tenemos que aprovechar este comienzo".

"Es un empate frente a uno de los mejores equipos del mundo, así que estamos contentos, pero necesitamos más puntos para pasar a la siguiente ronda", agregó.

Desabre se mostró ‌encantado con la reacción de su equipo tras encajar un gol, y consideró que Portugal bajó el ritmo una vez que se puso por ‌delante en ⁠el marcador.

"El desarrollo del partido nos ayudó, porque encajamos un gol pronto y Portugal sintió que no ​había peligro real", dijo.

"Tenemos esa fortaleza mental. Sabemos cómo superar un comienzo difícil. Mis jugadores saben cómo recuperarse y tienen la actitud adecuada".

Con información de Reuters