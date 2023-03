Lewis Hamilton disparó con todo contra los ingenieros de Mercedes: "Sé lo que necesita"

Lewis Hamilton disparó contra su equipo luego de haber hecho una serie de recomendaciones a los que, sus propios ingenieros, no le dieron importancia.

Una vez más se generó una polémica en la Fórmula 1, ya que uno de sus máximos pilotos lanzó una fuerte acusación contra su propio equipo por la cantidd de cambios que podría haber hecho. Despúes de varios años peleando en la cima, en este último tiempo Mercedes cayó en la grilla.

En varias declaraciones, Lewis Hamilton hizo una breve crítica para su propio equipo luego de haber hablado en 2022 tras lo que significó una competencia en la que no llegó a quedarse con el título. Sobre el final del año pasado, Lewis Hamilton le pidió a los ingenieros que se replanteen el concepto "sin pontones" del auto reconocido como W13. Después de lo ocurrido, según las propias versiones del británico, esta misma situación se repitió con el auto que le tocó manejar en la primera carrera del año.

Enojado, en una charla con la BBC, Hamilton lanzó una contundente queja: "Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita". En este sentido, lanzó un nuevo dardo para su escudería: "Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando'".

Con respecto a las buenas sensaciones que le tocó vivir con el auto agregó: "Tenemos que mirar el equilibrio del coche en las curvas, tenemos que ver y estudiar todos nuestros puntos débiles, tenemos que unirnos como equipo y eso es lo que estamos haciendo en este momento".

