La advertencia de Ferrari en la previa del arranque de la Fórmula 1: "Convertir"

El actual subcampeón mundial, que conducirá la SF-23 de la escudería italiana, se mostró ansioso por el debut en el monoplaza.

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, lanzó una fuerte frase sobre el inicio de la Fórmula 1 y aseguró que intentará "convertir el sueño en realidad". El piloto hizo referencia a la necesidad de volver a ganar un título para Il Cavalino Rampante en este año 2023.

El piloto monegasco lanzó estas palabras en la previa del Gran Premio de Bahrein en el circuito Circuito Internacional de Sakhir. El actual subcampeón mundial, que conducirá la SF-23 de la escudería italiana, se mostró ansioso por el debut, aunque aclaró que el rendimiento del equipo "todavía no está al ciento por ciento", algo considerado como "previsible".

Ferrari aceptó que la escudería Red Bull, ganadora del Mundial con Max Verstappen y de la Copa de Constructores, el año pasado, "está fuerte" para la nueva campaña, pero confió en el potencia de la Casa de Maranello. Por otro lado, el propio Leclerc aseguró: "No puedo evitar pensar en mejorar y ganar; estamos en Ferrari para hacer el sueño realidad y presionamos para logar ese objetivo". Tras el escándalo y la salida de Binotto, Leclerc indicó: "Lo conocía desde antes, mi primer año en la F1 lo vivi con él y se que su fuerza está en querer sacar lo mejor de las personas. No veo la hora de empezar. En la preparación le fue bien y enseguida lo vi tranquilo".

La temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzará este domingo con el GP de Bahréin. Ferrari consagró por última vez a un piloto campeón en 2007 (Kimi Raikkonen) y al año siguiente ganó la Copa de Constructores antes que se iniciara el dominio de Red Bull y Mercedes.

La crítica de Mika Hakkinen para Sergio "Checo" Pérez

En diálogo con el medio Unibet, el excampeón del mundo en 1999 y 2000 con McLaren Mercedes dio su opinión con respecto a las posibilidades de los pilotos de Red Bull para este año, marcado una clara superioridad entre uno y otro: "No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto".