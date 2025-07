El gran guiño de última hora de Alpine a Franco Colapinto sobre su futuro en la F1

El gran guiño de última hora de Alpine para Colapinto mientras se debate sobre su futuro.

Franco Colapinto recibió un gran guiño de última hora por parte de Alpine, mientras se debate seriamente acerca de su futuro en la Fórmula 1. Después del abandono en el Gran Premio de Silverstone 2025, las miradas se posaron en el piloto argentino de 22 años, más aún con el sexto puesto obtenido por el corredor principal Pierre Gasly. Sin embargo, la escudería francesa da indicios, en los canales oficiales de sus redes sociales, de que el ex Williams estará otra vez en la butaca en la próxima carrera.

Si bien en principio la participación de "Fran" con el coche galo era por cinco competencias y ya dijo presente en seis, es muy probable que la séptima presentación consecutiva sea una realidad. De hecho, durante la mañana argentina del domingo 13 de julio, el cuadro del Grupo Renault publicó en sus cuentas de X e Instagram dos imágenes de Colapinto y Gasly juntos. Además, escribieron que "nada más lindo que mirar highlights (resúmenes) de jugadores (de fútbol) viejos y hablar de eso con tu amigo". Por supuesto, al instante los posteos se llevaron miles de comentarios -en su mayoría positivos- y de Me Gusta por parte de los fanáticos albicelestes en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Guiño de Alpine para Colapinto: más fotos con Gasly a dos semanas de la próxima carrera

Mientras el pilarense descansa y simplemente prueba elementos en el vehículo rosa, por el momento quedaron en el segundo plano los rumores acerca de su futuro. Por ejemplo, el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore no habló más al respecto, mientras que quedaron en "stand by" las negociaciones con el finlandés Valtteri Bottas -reserva de Mercedes- y con el mexicano Sergio "Checo" Pérez, ex Red Bull. En esta coyuntura, también se interrumpieron mediáticamente los trascendidos con relación a la supuesta venta de la plaza de Alpine para la próxima temporada.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Si bien no está garantizada la presencia del piloto argentino en Alpine, la próxima competencia de la categoría será el domingo 27 de julio desde las 10 horas de Argentina, con el Gran Premio de Bélgica 2025 en el histórico autódromo de Spa Francorchamps.

