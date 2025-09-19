El audio por radio de Colapinto en Azerbaiyán con un palazo para Alpine: "Dios mío"

Fórmula 1: el audio por radio de Colapinto en Azerbaiyán con un palazo para Alpine

Franco Colapinto culminó las primeras dos prácticas libres de este viernes 19 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú y se conoció lo que le dijo por radio a un ingeniero de la escudería Alpine en plena competencia. El joven piloto argentino terminó penúltimo y en el puesto 20° durante la jornada y espera mejorar algunos aspectos de cara al sábado. Además del palazo para el equipo, el pilarense habló de lo sucedido hoy y no se guardó nada.

Por supuesto, el objetivo sigue más firme que nunca y es sumar puntos tal como lo hizo con Williams Racing en 2024. Sin embargo, hasta el momento no se dio para él pero sí para Pierre Gasly en la temporada, su compañero de equipo. Este último también tuvo un día para el olvido en el mencionado GP y Colapinto mencionó un detalle que no pasó inadvertido en una de las entrevistas posteriores a los entrenamientos en el circuito callejero que no lo favoreció para nada.

El palazo de Colapinto a Alpine por radio en el Gran Premio de Azerbaiyán

"Hablamos un poco más cuando volvamos al garage. Se vio un poco complicado pero nos ponemos al día después de la sesión", esbozó Stuart Balow en diálogo con el piloto. La respuesta no se hizo esperar y el joven le contestó: "Sí, amigo. La parte de atrás... Dios mío". Cabe destacar que David Sánchez, el director técnico ejecutivo del equipo, confirmó en una entrevista con el medio The Race que "se introdujeron mejoras puntuales en los conductos de los frenos traseros con el fin de optimizar el rendimiento sin comprometer el enfoque a largo plazo". Cabe destacar que durante la primera práctica libre, el pilarense también se quejó de los espejos de su A525.

Colapinto habló tras las primeras prácticas en el Gran Premio de Azerbaiyán

Ante la consulta en ESPN sobre si encontró mejores entre la primera y la segunda práctica libre, el piloto argentino respondió: "No mucho, nos está costando mucho en esta pista con muchos baches en un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance. Creo que Pierre (Gasly) hizo algunos cambios que ayudaron un poco y mejoró un poquito en algunas cosas. Hay que trabajar para mañana pero está siendo un día muy difícil, estamos muy muy lejos. A laburar para mañana porque es un circuito que nos está costando últimamente".

Comenzó el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1

Cronograma del GP de Azerbaiyán (horario argentino)

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 8:00

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán será transmitido íntegramente por Disney+ Premium en Argentina. Fox Sports también ofrecerá cobertura de la carrera, aunque la confirmación oficial aún está pendiente. Los fanáticos también podrán seguir la acción a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.