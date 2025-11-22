Cuando corre Colapinto y cuando es el Gran Premio de Las Vegas: Horarios, cronograma y como ver en vivo.

Franco Colapinto regresa al circuito callejero de Las Vegas para disputar la fecha 22 de la Fórmula 1. El piloto argentino enfrenta un fin de semana crucial tras un viernes irregular en el que finalizó último en la primera práctica y 16° en la segunda. La actividad continúa este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo.

¿Cuándo es el GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas presenta un cronograma particular debido a la diferencia horaria y el formato nocturno de la competencia. Las prácticas libres 3 se realizarán este viernes a las 21:30 horas de Argentina. La clasificación tendrá lugar en la madrugada del sábado a partir de la 1:00, con una duración aproximada de una hora. La carrera principal se disputará el domingo a la 1:00 de la madrugada argentina, con un total de 50 vueltas en el circuito urbano de la Ciudad del Pecado.

El circuito de Las Vegas es uno de los más largos y rápidos del calendario de la Fórmula 1. El trazado cuenta con 6.201 metros de extensión, 17 curvas y tres rectas de alta velocidad que permiten alcanzar más de 340 kilómetros por hora. La pista pasa por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Las condiciones nocturnas y las bajas temperaturas del asfalto representan un desafío adicional para todos los equipos.

Colapinto enfrentó complicaciones técnicas durante el primer día de actividad en Las Vegas. El piloto argentino quedó relegado al último puesto en la FP1 con un tiempo de 1:36.758, a más de un segundo de su compañero Pierre Gasly. En la segunda práctica mejoró su rendimiento al marcar 1:34.824 y trepar al 16° lugar, aunque dos banderas rojas por problemas con una alcantarilla suelta interrumpieron la sesión. El argentino reconoció que arrastra los mismos problemas técnicos que experimentó en Brasil después del cambio de chasis.

La transmisión del Gran Premio de Las Vegas estará disponible en múltiples plataformas para el público argentino. Disney+ Premium y Fox Sports ofrecerán la cobertura completa de todas las sesiones del fin de semana. Los suscriptores de Telecentro Play, Flow y DGO también podrán acceder a Fox Sports a través de sus cableoperadores. La plataforma internacional F1 TV Pro constituye otra alternativa para seguir la actividad en vivo.

Las expectativas de Colapinto para este fin de semana son cautelosas pero optimistas. El piloto de Alpine reconoció que el circuito de Las Vegas presenta características muy diferentes a otras pistas, con un asfalto complicado y condiciones específicas. Su compañero Gasly logró un tercer puesto en la clasificación de 2024, lo que genera cierto optimismo dentro del equipo. Colapinto necesita aprovechar la tercera práctica para ajustar la configuración del monoplaza y mejorar su posición antes de la clasificación.

El contexto del campeonato agrega intensidad al Gran Premio de Las Vegas. Lando Norris lidera el Mundial de Pilotos con 24 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri y 49 sobre Max Verstappen. McLaren ya se consagró campeón de constructores, mientras que la batalla por las posiciones restantes se mantiene abierta. Para Colapinto, este fin de semana representa una oportunidad para demostrar su evolución con Alpine y cerrar de mejor manera su temporada de debut en la Fórmula 1.

Cronograma del Gran Premio de Las Vegas

Jueves 21 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30 a 22:30

Viernes 22 de noviembre

Práctica libre 2: 01:00 a 02:00

Práctica libre 3: 21:30 a 22:30

Sábado 23 de noviembre

Clasificación: 01:00 a 02:00

Domingo 24 de noviembre

Carrera: 01:00 (50 vueltas)

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.