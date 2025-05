Briatore reapareció fuerte tras elegir a Colapinto en Alpine y la salida de Oakes: "Falso"

El mensaje de Briatore tras jugársela por Colapinto y la salida de Oakes.

Flavio Briatore reapareció con todo en Alpine, luego de haber elegido a Franco Colapinto para reemplazar a Jack Doohan en la segunda butaca, y se refirió también al alejamiento de Oliver Oakes de la escudería francesa. El asesor ejecutivo italiano se la jugó por el piloto argentino de 21 años, su gran apuesta en la Fórmula 1, y dejó en claro que la salida del empresario británico no tuvo nada que ver con el enroque de corredores que se viene en el Gran Premio de Ímola 2025, para acompañar al galo Pierre Gasly.

El comunicado de Briatore luego de que Alpine eligiera a Colapinto y de la renuncia de Oakes

RENUNCIA DE OLIVER OAKES: OLIVER

Se ha dicho mucho en las últimas 24 horas asociando incorrectamente la decisión de Oli de renunciar a un supuesto desacuerdo, o que compartíamos diferentes puntos de vista. Esto es completamente falso y está lejos de la verdad.

Oli y yo tenemos una muy buena relación y teníamos ambiciones a largo plazo de impulsar este equipo juntos. Respetamos la solicitud de Oli de renunciar y, por lo tanto, hemos aceptado su renuncia. Las razones no están relacionadas con el equipo y son de naturaleza personal.

Continuaré estando cada vez más involucrado con el equipo, junto con la sólida gestión que ya tenemos. Trabajaremos duro para mejorar nuestra posición esta temporada y prepararnos para 2026.

Se incluye un mensaje de Oli a todo el equipo".

El mensaje de Oakes en agradecimiento a Alpine y a Briatore

Además, en la publicación se incluyeron las siguientes palabras de Oliver: "Ha sido un privilegio liderar todo en Enstone. Qué equipo, qué lugar. Es una decisión personal alejarme. Flavio ha sido como un padre para mí, nada como el respaldo desde que tomé este rol, fue tan bueno que me dio la oportunidad". "Todo está en su lugar para el 2026 y este sueño está listo para cumplirse. ¡Creo en Enstone!", sentenció el británico.

Habló Colapinto tras el anuncio de Alpine: "Agradecer"

Ya está: el anuncio de Alpine de que Colapinto correrá en Ímola.

El bonaerense rompió el silencio tras tantos días de espera y dijo: "En primer lugar, quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de competir en las próximas cinco carreras. Trabajaré duro con el equipo para prepararme para la próxima carrera en Imola y el próximo triplete, que sin duda será intenso y un gran reto para todos. Me he mantenido en forma y estoy lo más preparado posible con el programa de pruebas de apoyo en carrera del equipo, así como en el simulador de Enstone". "Haré todo lo posible para adaptarme rápidamente y darlo todo para obtener los mejores resultados posibles junto a Pierre. El apoyo de Mercado Libre en todo momento fue fundamental. Es una empresa que enorgullece a todos los latinoamericanos, y me hace sentir aún más afortunado de representar a la región en la Fórmula 1", sentenció.