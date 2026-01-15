Crisis en Alpine: la pérdida de patrocinadores que preocupa al equipo de Franco Colapinto

Alpine necesita de ingresos para mantener su estructura.

A pesar de tener las esperanzas renovadas con la llegada del motor Mercedes y la actualización del reglamento técnico que ha vuelto a poner a los equipos en cero, Alpine no parece encaminarse a un buen año en la Fórmula 1. La postergación del shakedown para las pruebas del A526 por problemas a la hora de acoplar la unidad de potencia debido a falta de información de parte de la marca alemana ya le trajo el primer contratiempo al equipo de Franco Colapinto.

Por si eso no fuera poco, ahora se ha confirmado que la escudería francesa ha perdido siete importantes socios de cara a la siguiente temporada de la máxima categoría, algunos de los cuales se habían informado con anterioridad. Entre estos, el más importante sin dudas es Microsoft, que se había convertido en uno de los principales patrocinadores de Alpine en 2012 durante los tiempos de Lotus y se había mantenido e la etapa de Renault y la última evolución del 2021.

El hecho de perder a la novena empresa más valiosa del mundo, según el informe de Forbes del 2025, le significa una pérdida de ingresos por 2.9 mil millones de dólares al equipo galo, pero eso no es todo. Además de Microsoft, Alpine también se ha quedado sin Binance y Banco BRB, otros dos importantes de la lista, a los que hay que agregarles ApeCoin, Infinox, Sprinklr y ADA Cosmetics.

Ahora bien, este miércoles se confirmó la desvinculación definitiva de Jack Doohan, quien tiene chances de volver a competir en la Súper Fórmula Japonesa, una baja que a Alpine podría costarle la salida de otros dos patrocinadores. Se trata de Oakberry y Before you speak, dos marcas vinculadas al piloto australiano que ya no tendrían motivación para mantenerse en la escudería de Enstone, en especial por lo elevado de los costos.

En caso de que esto se concrete, Alpine habrá perdido un total de nueve patrocinadores sin sumar ninguno de cara al 2026, lo que supone una importante pérdida de ingresos en el equipo. Cabe mencionar que el valor por tener un publicidad en el monoplaza de Alpine es más elevado que en otras escuderías, lo que hace más complejo encontrar nuevos sponsors a solo unos meses del inicio del campeonato.

Los patrocinadores que tenía Alpine en su coche del 2025.

Alpine volvió al trabajo en Enstone

Aunque el equipo de ingenieros y mecánicos nunca se detuvo, Alpine ahora ha vuelto a contar con Franco Colapinto y Pierre Gasly para sumar horas en el simulador y recolectar datos para el desarrollo del A526. Tanto el argentino como el francés volvieron a trabajar esta semana en la sede de Enstone, con la mirada puesta en el test privado y la presentación del monoplaza, que se realizará el viernes 23 en el Circuito de Barcelona-Cataluña.