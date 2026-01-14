Franco Colapinto puso primera con Alpine en la Fórmula 1 en 2026: "Día 1"

Franco Colapinto tuvo su primer día con el simulador de Alpine en 2026.

Franco Colapinto puso primera en el 2026 y al fin pudo trabajar con el simulador de Alpine, en plena preparación para una nueva temporada de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años se enfoca en mejorar los resultados finales con el segundo monoplaza de la escudería francesa, después de una campaña paupérrima de la escuadra liderada por el italiano Flavio Briatore en la máxima categoría del automovilismo mundial.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto), en la que tiene cinco millones de seguidores, el oriundo de Pilar dejó en claro que ya está listo para ir por los puntos que todavía no pudo conseguir con el auto rosa. Si bien estuvo muy cerca con su 11° posición en el circuito de Zandvoort (Países Bajos), la realidad es que solamente su compañero galo Pierre Gasly cosechó unidades para la Copa de Constructores pasada de la F1.

El mensaje de Colapinto para encarar el 2026 con Alpine en la Fórmula 1

En su storie de Instagram, el excorredor de Williams publicó una imagen practicando por primera vez con el simulador y agregó: "Día 1!!!!! Vamos!". Con el volante en el primer plano y el fondo de una pantalla con el nombre de la escudería con sede en Enstone, el bonaerense ilusionó a todos sus compatriotas antes del debut el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia a la 1 de Argentina, en el emblemático trazado Albert Park de Melbourne.

Franco Colapinto tuvo su primer día con el simulador de Alpine en 2026.

Los pilotos de Alpine en el 2026

Pierre Gasly (Francia), titular. Franco Colapinto (Argentina), titular. Paul Aron (Estonia), piloto de reserva.

El calendario de la F1 en 2026