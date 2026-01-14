Colapinto será titular por primera vez en la F1.

Luego de pasar las fiestas de fin de año en Argentina y darse una escapada a Uruguay, Franco Colapinto regresó a Europa para descansar un poco más antes de volver a sus responsabilidades con Alpine. Se suponía que su primera aparición con el equipo galo iba a darse el fin de semana pasado, cuando debió realizarse el shakedown del A526 para los primeros testeos privados del nuevo monoplaza de la Fórmula 1, un evento que fue postergado por la escudería.

Debido a esto, el piloto argentino recién volvió a ponerse manos a la obra este martes, puesto que compartió una story en su cuenta de Instagram en la que escribió: “Día 1! Vamos!”. Ahora bien, el posteo de Colapinto no llama la atención solamente porque volvió a estar en el simulador para aportar datos al desarrollo de su nuevo monoplaza, sino también porque se evidenciaron cambios en el volante del coche.

Y es que el volante del simulador fue modificado para simular ser el volante que tendrá el A526, por lo que se aprecia que el botón “SCENARIO” fue sustituido por “STRAT”, además de que se agrega el botón “HPP”. Cabe mencionar que el volante del 2026 tendrá otras modificaciones en relación con su sucesor, como lo son los botones “OVERTAKE”, “BOOST” y “RECHARGE”, que no se aprecian en la foto subida por el pilarense.

De hecho, estos botones recién harán su aparición cuando se realicen las pruebas privadas del A526, en la que se verifica el correcto funcionamiento de cada función del coche, aunque Franco no estaría para esos test. Inicialmente, desde Alpine habían confirmado que solamente Pierre Gasly iba a subirse al nuevo coche, de manera que el argentino iba a tener que esperar al inicio oficial de la pretemporada en Barcelona.

No obstante, con el retraso que sufrió el shakedown, es posible que Colapinto esté presente en el Circuito de Barcelona-Cataluña para los test, donde lo primordial será conocer el nuevo funcionamiento del coche. Cabe destacar que no son sesiones en las que se busquen tiempos, lo que quedará reservado para la primera parte de la pretemporada, que se disputará del 26 al 30 de este mes en el circuito catalán.

El posteo que subió el pilarense en Instagram.

¿Cuándo se presenta el nuevo auto de Alpine?

Hace unas semanas, se confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en Barcelona, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que este solo será el primer vistazo del monoplaza, ya que para ver su rendimiento en pista habrá que esperar a los primeros testeos.