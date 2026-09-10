Fin del container en River: sólo queda Matías Viña y varios millones de dólares perdidos

De a poco, el "container" llega a su fin en River Plate. Los jugadores que fueron marginados encontraron nuevos destinos a su tiempo, a excepción de Matías Viña que todavía continúa en el club de Núñez. Aunque el mercado de pases del fútbol argentino ya terminó oficialmente, intentarán encontrarle una salida al lateral izquierdo uruguayo mundialista de 28 años.

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Si se toman en cuenta tanto la inversión que la "Banda" realizó por cada uno de ellos en su momento en comparación con lo que consiguió hasta ahora por sus respectivas salidas, el saldo negativo neto aproximado es de 43 millones de euros. Sí, es prácticamente lo mismo que la institución recibirá en total por la venta de Franco Mastantuono a Real Madrid de España.

Igualmente, cabe aclarar que la condición de cada futbolista es diferente, ya que también existen opciones u obligaciones de compra en algunos casos si completan determinada cantidad de partidos en sus nuevos equipos. Sin embargo, si el análisis se basa fríamente en lo recaudado hasta el momento sin tener en cuenta lo que pueda llegar a ocurrir a futuro, los números son contundentes. De hecho, coinciden con la autocrítica del propio presidente Stéfano Di Carlo, quien dijo en la conferencia de prensa que la determinación fue "un error", incluso por las formas en las que se llevó a cabo la marginación de 13 futbolistas profesionales.

Termina el container de River: sólo queda Viña, pérdidas millonarias y números caso por caso

Germán Pezzella: llegó por €4.5M y se fue libre.

llegó por €4.5M y se fue libre. Paulo Díaz: llegó por €3.6M y se fue libre.

llegó por €3.6M y se fue libre. Fabricio Bustos: llegó por €4.3M y se fue libre.

llegó por €4.3M y se fue libre. Matías Viña: llegó a préstamo y sigue en el club.

llegó a préstamo y sigue en el club. Kevin Castaño: llegó por €12.6M y se fue a préstamo.

llegó por €12.6M y se fue a préstamo. Giuliano Galoppo: llegó por €4M y se fue a préstamo.

llegó por €4M y se fue a préstamo. Matías Galarza Fonda: llegó por €4.3M y se fue a préstamo, con obligación de compra según objetivos deportivos.

llegó por €4.3M y se fue a préstamo, con obligación de compra según objetivos deportivos. Maximiliano Meza: llegó por €1.8M y se fue libre.

llegó por €1.8M y se fue libre. Santiago Lencina: juvenil y se fue a préstamo.

juvenil y se fue a préstamo. Kendry Páez: préstamo sin cargo y rescisión de contrato.

préstamo sin cargo y rescisión de contrato. Alexander Woiski: llegó libre y rescisión de contrato.

llegó libre y rescisión de contrato. Ian Subiabre: surgido en el club, se fue a préstamo.

surgido en el club, se fue a préstamo. Maximiliano Salas: llegó por €8M y se fue a préstamo.

Total: una pérdida neta de alrededor de 43 millones de euros, sin tener en cuenta los montos ni las condiciones de los préstamos.

Bustos, el último del "container" en irse de River.

La autocrítica de Di Carlo por el container en River: "Fue un error"

Hicimos movimientos fuertes, tres mercados de pases en uno. A partir de eso, surgen los jugadores separados en el predio de Cantilo, que responde a una cuestión deportiva que tiene "para poder incorporar tenés que sacar". Muchas veces se han intentado otras maneras y no funcionan. Era una cantidad de profesionales muy importante y tuvimos que tomar una decisión que lo que tiene que ver con las formas. Fue un error la decisión de separar a los jugadores, les ofrecimos dejar el predio y que entrenen en Ezeiza, a lo que dijeron que no y dejaron todo como estaba.

Nunca dejamos de ser muy respetuosos en el caso individual de cada uno y hemos siempre querido ayudarlos en sus respectivas salidas. Intentamos siempre ser respetuosos. La velocidad, la decisión de la sede han sido equivocaciones. En mi caso lo hablé con Germán Pezzella e intenté corregir en tiempo real todo. El socio tenga la tranquilidad que empezamos a actuar y enmendar cada una de las decisiones. El clima siendo honesto también con el plantel actual y hubo conciencia de que era un tema deportivo. Eso no quita los errores de los cuales tenemos que hacernos responsables y todo eso responde a una situación crítica de River.

Hemos pecado por hacer y hacer con intensidad. Separar a los jugadores con una velocidad que no ha sido tal. Hoy profesionalmente quedan cuatro de los apartados con los que estamos trabajando siendo respetuosos de su voluntad. No ha habido ruidos internos. Estamos todos muy unidos y enfocados con revertir esta situación. Lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. Primero hay que pedir disculpas y lo hemos hecho con los jugadores.