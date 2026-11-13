Una figura de Uruguay calentó la previa del duelo vs. Argentina en La Bombonera: "Como sea"

La Selección Argentina enfrenta a Uruguay este viernes 13 de noviembre en el marco de un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA y uno de las figuras de la "Celeste" calentó la previa. Se trata de Maximiliano Araújo, hombre del Sporting de Lisboa de Portugal que será parte del equipo de Diego Forlán que enfrente al equipo de Lionel Scaloni desde las 20 horas. En una entrevista, el extremo picanteó a la "Albiceleste" con sus declaraciones y no se guardó nada.

{{{htmlAmp}}}

Araújo se la pudrió a la Selección Argentina en la previa del duelo ante Uruguay

"Para nosotros es un partido muy importante, un clásico. No lo tomamos como un amistoso y lo más importante es ganar", esbozó el atacante del conjunto luso en diálogo con el medio charrúa El Espectador. A su vez, agregó haciendo énfasis en dicha frase: "Como se dice a veces, los clásicos se ganan". Por último, dejó en claro que pretenden tener un buen funcionamiento contra el combinado nacional y "seguir creciendo", pero lo más importante es ganar. Hasta el momento, la leyenda que asumió en el cargo de DT lleva tres encuentros dirigidos de los cuales ganó dos -ante India y Corea del Sur-, pero perdió el restante con Japón.

Después de medirse contra la Selección Argentina, el equipo de "Cachavacha" se verá las caras con República Dominicana el próximo martes 17 de noviembre. Con este compromiso cerrará su participación en la fecha FIFA jugando como local en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay. La próxima vez que salgan a la cancha será recién en marzo del 2027, año en que también comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en la que tanto el equipo de Lionel Scaloni como la "Celeste" y Paraguay ya están clasificados.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Uruguay en La Bombonera: todo lo que hay que saber del partido

El duelo entre la "Albiceleste" de Lionel Scaloni y la "Celeste" de Diego Forlán en cancha de Boca Juniors se desarrollará este viernes 13 de noviembre desde las 20 horas. La transmisión de dicho compromiso -que contará con el arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza- estará a cargo de la pantalla de TyC Sports y de Telefe. Será la primera presentación de ambas selecciones en la actual fecha FIFA en la que luego se medirán contra Costa Rica y República Dominicana el próximo martes 17.

Maximiliano Araújo calentó la previa del duelo Argentina vs. Uruguay en La Bombonera

La posible formación de la Selección Argentina ante Uruguay en La Bombonera

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni. Quien integra la lista de convocados pero será preservado por el cuerpo técnico es nada más y nada menos que Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón de todo con la "Albiceleste" se rehabilita de la fractura de mandíbula sufrida el pasado 17 de octubre y todavía no está en óptimas condiciones de sumar minutos. Existen chances concretas de que ataje contra los "Ticos", pero la palabra final la tendrá el DT.