Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Leandro Paredes en la Selección Argentina: "Es el mejor que puede haber"

Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Leandro Paredes en la Selección Argentina y la dura sanción de diez partidos de suspensión que recibió después de los incidentes contra España en la final del Mundial 2026. En la previa del amistoso contra Uruguay que la 'Albiceleste' jugará este viernes, el entrenador llenó de elogios al volante de Boca Juniors, aunque aclaró que su continuidad en el equipo depende de su estado físico. "Es indudable que es un gran jugador de fútbol. Estando bien, es el mejor mediocampista central que puede haber para la Selección Argentina", expresó.

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El DT del combinado nacional hizo hincapié que el ex Juventus y Roma deberá poner el foco en su bienestar para poder seguir estando presente en las convocatorias. "Tiene que estar bien, que es algo que le dije: necesita competir al máximo nivel, entrenarse al máximo nivel y estar fino. No es cuestión de esperarlo, si está bien se mete solo". Por último, Scaloni declaró que "estar bien no significa que juegue todos los partidos en Boca" y se refirió al castigo que la FIFA le aplicó tras el Mundial: "Esperemos que le saquen esos partidos; si no se los sacan, cuando toque el momento habrá que ver si puede estar a disposición y, si está bien, formará parte. Estando al máximo rendimiento marca la diferencia, sin dudas".

Lionel Scaloni renovó en la Selección Argentina: hasta cuándo es el nuevo contrato

Luego de semanas de incertidumbre, el fútbol argentino tiene una noticia para celebrar. Es que Lionel Scaloni, multicampeón con la "Albiceleste", renovó su contrato con la Selección Argentina y estará al frente del equipo hasta diciembre del 2030, después de varias charlas con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

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