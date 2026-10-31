Festeja River antes del Superclásico por la noticia que llegó desde el exterior: "Refuerzo"

River Plate visita a Boca Juniors este domingo 1° de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura y en una nueva edición del Superclásico. Mientras el elenco de Núñez está concentrado con vistas a este encuentro que comenzará a las 15 horas, la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo recibió una gran noticia desde Europa. La misma tiene que ver con una joya surgida de las Inferiores del "Millonario" que actualmente se desempeña en el Viejo Continente.

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Quién es la joya de las Inferiores por la que River recibió una gran noticia desde Europa

El protagonista es nada más y nada menos que Claudio "Diablito" Echeverri, quien viste los colores del Benfica estando a préstamo desde el Manchester City de Inglaterra. Lo cierto es que el conjunto luso lo pretende y su DT, Marco Silva, es quien lo dejó en claro en más de una ocasión. Desde el medio luso O Jogo aseguraron que el técnico está conforme y no sólo impresiona al entrenador, sino que también lo consideran como un refuerzo para la temporada 2027/2028.

Si esto sucede y el conjunto portugués concreta la compra por 21 millones de euros, River recibirá un dinero extra por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. De hecho, es el 3,5% de dicha operación que le ingresaría al "Millonario" al que le ingresarían cerca de 735.000 euros. Con sólo cinco partidos en cancha de diez disputados por el equipo, donde ya brindó dos asistencias en un total de 220 minutos en el verde césped.

El chaqueño atraviesa una nueva etapa decisiva en su carrera después de mostrar sus intenciones de volver a Núñez, pero mientras sigue perteneciendo al elenco inglés. Aunque, con esta chance, las chances de volver a los "Ciudadanos" se alejan cada vez más. Por supuesto, todo dependerá de lo que suceda a lo largo de la temporada en la que ya comenzó a demostrar su nivel y podría quedarse en fútbol luso siempre y cuando desde Inglaterra estén de acuerdo.

Claudio "Diablito" Echeverri podría ser refuerzo del Benfica en la próxima temporada cuando termine el préstamo

Los números del Diablito Echeverri en su carrera

Clubes : River Plate; Manchester City de Inglaterra; Girona de España y Benfica de Portugal.

: River Plate; Manchester City de Inglaterra; Girona de España y Benfica de Portugal. Partidos jugados : 84.

: 84. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 12.

: 12. Títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024 con River Plate.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. La televisación de este compromiso trascendental del campeonato local entre los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y los comandados por Leonardo Ponzio estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max.

En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates. La última vez que se vieron las caras fue en el Estadio Monumental el pasado 19 de abril y el visitante ganó por 1 a 0 con el gol de Leandro Paredes de penal.