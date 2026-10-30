Quién es Lucas Silva, el juvenil de River que debutó con Coudet y es la apuesta de Ponzio para el Superclásico

Lucas Silva es la gran apuesta de Leonardo Ponzio para River Plate de cara al Superclásico del fútbol argentino del próximo domingo 1° de noviembre en La Bombonera. El volante de 19 años que debutó con Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador y ya marcó un golazo en la Primera del "Millonario" es candidato a ocupar el lugar de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha. Con el exhombre de Palmeiras en duda y Fausto Vera descartado, el oriundo de Necochea se perfila para estar desde el arranque.

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Quién es Lucas Silva, la joya de las Inferiores de River que puede ser titular en el Superclásico contra Boca

El nacido en la localidad bonaerense de La Dulce -que tiene poco más de 2.000 habitantes, llegó a Núñez en 2016 después de pasar una prueba para ser parte de las infantiles. Con sólo 11 años viajaba junto a su familia a Buenos Aires sin poder instalarse en la pensión del club por su edad y de a poco fue forjando esas características que mostró en los pocos minutos que sumó en la máxima categoría. Tal es así que con nueve presencias en lo que va del año ya marcó un gol contra Blooming de Bolivia en la Copa Sudamericana y los hinchas no tardaron en pedirlo desde el arranque. Por supuesto, la palabra final la tendrá Ponzio, quien le dio lugar ante la temprana lesión de Moreno en el clásico contra Racing en el Monumental.

Su paso por la Reserva fue breve ya que jugó siete encuentros y rápidamente llegó a Primera de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet. Lucas Silva se afianzó y comenzó a ser una alternativa ante las bajas, lo cuál aprovechó durante 73 minutos ante la "Academia". A su vez, River lo blindó con una cláusula de 100.000 millones de euros el pasado mes de junio, además de asegurarlo por al menos dos años y medio. En cuanto a sus características, el mediocampista tiene simpleza para jugar y capacidad para administrar los tiempos del equipo, lo cual puede ser más que importante contra Boca en La Bombonera. También se lució con su lectura de juego en lo poco que disputó y la tranquilidad para resolver en espacios reducidos.

Los números de Lucas Silva desde su debut en River

Partidos jugados : 9.

: 9. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 1.

Lucas Silva, la apuesta de Leonardo Ponzio en River para el Superclásico

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El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. La televisación de este compromiso trascendental del campeonato local entre los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y los comandados por Leonardo Ponzio estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.