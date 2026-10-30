La mega cláusula que River busca colocarle a Santiago Beltrán

Uno de los jugadores más importantes del once inicial de River es Santiago Beltrán, que se encuentra atajando de gran manera y siendo figura con sus intervenciones para evitar la derrota de su equipo. Esto provocó que desde el club pongan en marcha las conversaciones necesarias para extender el vínculo, además de colocarle una mega cláusula de rescisión que lo volverá uno de los mejores valorados del fútbol argentino.

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De momento, si se revisa la ficha del arquero, es posible encontrar que se encuentra con un contrato hasta finales de diciembre de la temporada 2027 y con una cláusula de salida de 20 millones de dólares. Este número es uno que resulta bastante atractivo para los clubes de Europa que lo sondearon en el mercado de pases de invierno y que estarían dispuestos a dar un paso más en el próximo ciclo de transferencias de jugadores.

Es por ello que desde River negocian con el representante de Santiago Beltrán para aumentarle el salario, extender aún más el vínculo que los une y colocarle una cláusula de rescisión que ronde los 100 millones de euros. Este número es uno que le permite al club poder tomar el control absoluto de las negociaciones y establecer las condiciones que más crea que le son favorables para permitir la salida de un jugador.

Son varios los integrantes del plantel, como también juveniles de las inferiores, que disponen de un contrato profesional con este número como protección de sus servicios. La intención es evitar que suceda lo mismo que se reprodujo en las salidas de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. Si bien los cuatro le dejaron grandes ingresos económicos a la institución, la intención era que se quedaran un poco más para explotar sus habilidades dentro del campo de juego.

La propuesta de la Fiorentina

Por otro lado, los medios deportivos de Italia exponen que uno de los clubes que más interesado se encuentra en los servicios de Santiago Beltrán es la Fiorentina. De hecho, se menciona la posibilidad de un acercamiento formal en el mercado de verano con el fin de sacar al arquero de River, pero de una manera bastante especial que incluye la presencia de un préstamo.

De acuerdo con la información que trascendió, el Millonario podría recibir una propuesta para que el arquero se vaya a Italia por medio de un préstamo de seis meses y se coloque una obligación de compra a pagar recién en junio de 2027. Una que provocará el ingreso de 20 millones de euros. Lo particular es que no se menciona si se trata de una propuesta que incluye los impuestos o es sin ellos. Algo que puede cambiar bastante el monto a recibir.