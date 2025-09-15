EN VIVO
FC Copenhague

FC Copenhague vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

15 de septiembre, 2025 | 07.27

El cotejo entre FC Copenhague y Bayer Leverkusen, por la fecha 1 de la Champions, se jugará el próximo jueves 18 de septiembre, a partir de las 13:45 (hora Argentina), en el estadio Parken Stadion.

Horario FC Copenhague y Bayer Leverkusen, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas
