Pérez dice a aficionados de la F1 que muestren pasión, pero respeten a los ganadores de carreras

nov (Reuters) -La Fórmula Uno quiere que los aficionados sean apasionados, pero también deben respetar a los ganadores de las carreras, dijo el mexicano Sergio Pérez después de que Lando Norris de McLaren enfrentó abucheos en el podio en México y Brasil en las últimas semanas.

Pérez, que ha subido al podio de la F1 39 veces en su carrera y tiene una de las bases de seguidores más leales y apasionadas de todos los pilotos, regresará a la máxima categoría del automovilismo con el nuevo equipo Cadillac la próxima temporada.

El expiloto de McLaren, que ahora tiene 35 años y ha ganado seis carreras, dejó Red Bull al final de la temporada pasada.

Norris lidera el campeonato de pilotos con 24 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Oscar Piastri, pero entre los vítores mientras celebraba su victoria en las dos últimas carreras, también ha recibido abucheos de algunos espectadores.

"No creo que sea amigable, obviamente, estar abucheando al tipo que ha ganado una carrera", dijo Pérez a Reuters mientras visitaba la fábrica del equipo en Silverstone.

"Pero al mismo tiempo también es bueno ver los sentimientos de los aficionados, ya sabes, en términos de lo apasionados que son. Pero creo que hay que hacerlo con respeto (...) Debemos tener respeto por el tipo que ganó la carrera, siempre. Pero, sí, es como es".

Algunos culparon a los aficionados de Pérez de los abucheos en México, aunque las razones no estaban claras.

Algunos comentaristas sugirieron que aún hay molestia por los comentarios hechos por el británico sobre la mala racha del mexicano el año pasado, cuando Norris estaba luchando con Max Verstappen de Red Bull por el título.

El equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls, se vio envuelto en la polémica en Brasil cuando un video en las redes sociales mostró a un empleado haciendo gestos con el pulgar hacia abajo mientras Norris celebraba su victoria.

Racing Bulls emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaban al tanto de las imágenes y que "no reflejan los valores de nuestro equipo ni el espíritu de VCARB (Visa Cash App Racing Bulls)".

"El asunto ha sido tratado internamente. Creemos en la celebración de grandes carreras y en mostrar respeto a cada piloto, equipo y aficionado tanto dentro como fuera de la pista".

