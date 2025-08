Mercedes se muestra optimista tras descartar una mejora de la suspensión

Gran Premio de Bélgica

Los antiguos campeones de Mercedes esperan volver a luchar por las victorias cuando regresen del parón de agosto de la Fórmula Uno, después de desechar una mejora de la suspensión trasera que hacía que el auto fuera más lento.

La mejora se introdujo en Imola en mayo, después de que George Russell terminó entre los tres primeros en cuatro de las seis primeras carreras.

El británico terminó séptimo en Italia y Mercedes renunció a la mejora en las dos carreras siguientes, antes de recuperarla para Canadá, una carrera que Russell ganó. Luego tuvo problemas en las cuatro siguientes, hasta que volvió a la configuración antigua en Hungría el fin de semana pasado y terminó tercero.

Su compañero, el debutante Kimi Antonelli, también volvió a los puntos en Hungaroring, terminando décimo después de tres carreras sin puntuar.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que la mejora "acabará en alguna papelera".

"Nos engañó un poco la victoria de Montreal (...) llegamos a la conclusión de que había que quitarla, se quitó y el auto ha vuelto a su forma sólida", dijo el austriaco.

El director de ingeniería de la escudería, Andrew Shovlin, dijo el miércoles que ahora es más fácil trabajar con el auto y que los pilotos tienen más confianza para atacar las curvas.

"Si hacemos una nueva suspensión, lo hacemos para que el auto vaya más rápido (...) y está claro que hay algo que no estaba bien", añadió. "Y no es algo que fuera obvio. Si no, no habríamos tenido el problema".

