Fórmula 1: el límite reglamentario que alcanzó Haas y que podría llevar al regreso de Ryo Hirakawa

Hace unas semanas, Haas sorprendió con la salida de Esteban Ocon en plena disputa del GP de México cuando anunció que Ryo Hirakawa iba a ocupar el asiento en lugar del francés tanto el sábado como el domingo. De hecho, el piloto galo se marchó del Autódromo Hermanos Rodríguez y, días después, confirmó su desvinculación del equipo, que el fin de semana pasado hizo debutar a Rafael Cámara en el GP de Brasil.

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Todo esto llevó a que la escudería estadounidense alcance un límite reglamentario poco conocido en la Fórmula 1, que solo permite que un equipo tenga cuatro pilotos en carreras oficiales por temporada. Contando a Oliver Bearman, Haas alcanzó dicho número con el debut del brasileño en Interlagos el domingo pasado, por lo que no puede usar otro piloto como alternativa más que Hirakawa en caso de alguna eventualidad.

En este sentido, un aspecto que vale la pena mencionar es que Cámara se encuentra liderando el campeonato de F2 con 207 puntos, apenas siete por encima del búlgaro Nikola Tsolov cuando quedan dos fechas para el cierre de temporada. El dilema es que las últimas citas serán en Qatar y Abu Dhabi en el mismo fin de semana que para la máxima categoría, por lo que existe la posibilidad de que el sudamericano quiera competir por el título.

En caso de que Cámara decida luchar por el campeonato de la F2, Haas se verá forzado a volver a darle el asiento al japonés, que tuvo un asombroso debut al sumar un punto en el GP de México con el décimo lugar. A sus 32 años, Hirakawa no supondría un peligro para el brasileño en cuanto al asiento de 2027, por lo que no debería traer inconvenientes a futuro, además de que dentro del equipo de Kannapolis ya tenían esto en consideración.

De hecho, la escudería había confirmado a Cámara para la siguiente temporada incluso antes de su debut, algo que había provocado un quiebre en la relación con Ocon. En relación con esto, sí se sabe que no hay chances de que el francés vuelva a subirse al VF-26, en especial por cómo terminaron las cosas con la discusión interna que hubo el viernes después de las prácticas en México.

Cámara debe decidir si correrá en F1 o F2 en las últimas fechas.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Brasil, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Las Vegas. Allí se desarrollará el Gran Premio de Las Vegas por la vigesimoprimera fecha entre el 19 y 22 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.