Esteban Ocon se queda afuera de la Fórmula 1: el piloto que lo reemplazará en Haas a partir del GP de Brasil

Al otro día de las primeras sesiones de entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Haas sorprendió con la noticia de que Esteban Ocon no iba a completar el fin de semana en el GP de México. En su lugar, el equipo de Kannapolis puso a Ryo Hirakawa sobre el VF-26, mientras que permaneció un halo de incertidumbre sobre el futuro del galo, que se fue de Ciudad de México incluso antes de que inicie la FP3.

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Este miércoles, la escudería estadounidense emitió un comunicado en el que informó que el piloto francés no seguirá en la Fórmula 1, además de que confirmó a Rafael Cámara como su reemplazante. El joven de 21 años forma parte de la Academia Ferrari y ya había sido anunciado para pilotar en Hass en la próxima temporada, pero el drama que se vivió el fin de semana en el interior del equipo con Ocon aceleró todo el trámite.

Si bien Hirakawa cumplió un notable rol al conseguir un punto con el décimo lugar tras las sanciones a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Oscar Piastri, Haas prefirió comenzar a desarrollar al brasileño en las últimas cuatro fechas del año. De hecho, Cámara tendrá su debut en la máxima categoría este fin de semana ante su gente en el Gran Premio de Brasil y será el nuevo compañero de Oliver Bearman hasta fin de año.

Ahora bien, el piloto sudamericano deberá sacrificar su posibilidad de ser campeón de la F2, donde lidera la tabla con 207 puntos, apenas siete por delante de Nikola Tsolov, el búlgaro de Campos Racing, la filial de Red Bull en la segunda categoría. Y es que al campeonato de F2 solamente le quedan dos fechas por delante en Qatar y Abu Dhabi, que también serán los últimos dos destinos de la F1 entre finales de noviembre e inicios de diciembre.

En cuanto a la salida adelantada de Ocon, se sabe que la relación entre el piloto y el equipo había quedado destruida después del parate del verano europeo, cuando se dio a conocer que no iba a ser considerado para 2027. A eso se sumaron los conflictos internos con Bearman y las diferencias con Ayao Komatsu, el director de Haas, quien finalmente tomó la decisión de apartar al francés luego del tenso encuentro que tuvo lugar el viernes en la capital mexicana.

Cámara debutará este fin de semana.

¿Qué dijo Haas sobre la salida de Ocon?

En el comunicado compartido por el equipo este miércoles, Komatsu señaló que no se trató de una decisión impulsiva, sino que venía siendo evaluada. “Creemos firmemente que es lo mejor para el equipo de cara al futuro. Las conversaciones que finalmente tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando el carácter privado de las situaciones que se desarrollan a puertas cerradas”, afirmó.