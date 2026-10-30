El piloto que reemplazará a Franco Colapinto en la práctica del Gran Premio de México

Después del abandono en el GP de los Estados Unidos, Franco Colapinto se prepara para otro fin de semana de acción en la Fórmula 1 con el Gran Premio de México que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No obstante, el pilarense no formará parte de la primera sesión de prácticas libres este viernes, ya que Alpine decidió aprovechar esta fecha para liquidar otro de los entrenamientos que debe otorgar a los novatos.

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Por reglamento de la máxima categoría, cada equipo está obligado a ceder cuatro sesiones por temporada a sus jóvenes de las academias, de las cuales la escudería francesa ha cubierto la mitad. A falta de cinco fechas para el cierre del campeonato, Alpine confirmó que el piloto argentino no participará de la FP1 en Ciudad de México para cederle su A526 a Gabriele Minì, quien forma parte de la Academia Alpine desde 2023.

Será la segunda y última vez que el pilarense preste el coche para cumplir con esta reglamentación, ya que ya lo hizo en el GP de Hungría con Paul Aron, quien también participó de la FP1 del GP de Italia en el A526 de Pierre Gasly. Y es que la próxima vez será el francés quien deberá ceder su monoplaza, por lo que Colapinto no tendrá que volver a preocuparse al respecto por lo que queda del año.

En cuanto al joven italiano, será su primera vez al mando de un coche de F1 en competencia oficial, es decir, fuera de las prácticas que le otorga el equipo galo. Además de compartirse en las redes sociales, la noticia de la presencia de Minì también se dio en un comunicado publicado por Alpine en su sitio oficial, donde se incluyó un mensaje de Franco sobre su ausencia en la primera sesión de la fecha.

“Con Gabriele en mi coche para esta sesión obligatoria de entrenamientos libres con un novato, tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”, afirmó el argentino. Cabe mencionar que Colapinto ya tiene su asiento asegurado para 2027, aunque necesita volver a los puntos para comenzar a hacer buena letra de cara a una posible renovación para 2028.

Así anunció Alpine la presencia de Mini en México.

Horarios del GP de México 2026 de F1

Tras el GP de los Estados Unidos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputará el Gran Premio México entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre por la decimonovena fecha. A continuación, los días y horarios: