Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la próxima carrera de la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá muy poco tiempo para dejar atrás lo ocurrido en Estados Unidos. Después de abandonar el Gran Premio disputado en Austin, el piloto argentino volverá a competir apenas unos días después, cuando la Fórmula 1 llegue al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de México.

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La actividad comenzará el viernes 30 de octubre y terminará el domingo 1° de noviembre con la carrera principal. Para quienes sigan el evento desde Argentina, el Gran Premio comenzará el domingo a las 17 horas. Será la 19ª fecha del campeonato 2026 y la segunda de tres carreras consecutivas en América.

Todos los horarios para Argentina

El fin de semana comenzará el viernes con las dos primeras prácticas. La Práctica Libre 1 será desde las 15:30, mientras que la segunda sesión comenzará a las 19:00.

El sábado 31 de octubre tendrá lugar la Práctica Libre 3, desde las 14:30, y posteriormente llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, programada para las 18:00.

Finalmente, el domingo 1° de noviembre a las 17:00 se pondrá en marcha el Gran Premio. La carrera está pactada a 71 vueltas.

Un circuito muy particular

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una extensión de 4,304 kilómetros y posee una característica que lo diferencia prácticamente de cualquier otro escenario del calendario. Está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

La menor densidad del aire afecta directamente al comportamiento de los autos: disminuye la carga aerodinámica y también modifica la refrigeración y el rendimiento de las unidades de potencia.

Por eso, los equipos suelen utilizar configuraciones de mucha carga aerodinámica aunque las velocidades en las rectas siguen siendo muy elevadas. Otro de sus sectores emblemáticos es el estadio Foro Sol, donde los autos atraviesan una zona rodeada completamente por tribunas antes de regresar a la recta principal.

Colapinto buscará recuperarse

La carrera también representa una nueva oportunidad para Colapinto después de un domingo complicado en Austin. El argentino debió abandonar el Gran Premio de Estados Unidos, mientras su compañero Pierre Gasly terminó décimo y consiguió un punto para Alpine.

Ahora tendrá la posibilidad de recuperarse inmediatamente. Además, México forma parte de una de las etapas del campeonato que el propio argentino esperaba especialmente por el acompañamiento del público latinoamericano. Y no será la última.

Después del Gran Premio mexicano, la categoría viajará directamente a Brasil para competir en Interlagos del 6 al 8 de noviembre, otra de las carreras donde se espera una presencia importante de fanáticos argentinos.

Así, Colapinto volverá a correr el domingo 1° de noviembre a las 17:00 de Argentina, apenas una semana después de Austin y en medio del tramo más intenso de la recta final de la temporada 2026.