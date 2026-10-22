Christian Horner reconoció que perjudicó a Checo Pérez con los cambios del RB18 de Red Bull en 2022

A más de un año de su sorpresiva salida de la Fórmula 1, Christian Horner comenzó a revelar aspectos del detrás de escena de Red Bull, tanto en lo relacionado con su despido como otras polémicas. Entre ellas, una de las más llamativas ha sido lo que dijo sobre la evolución que tuvo el RB18 de la temporada 2022, en la que el equipo de Milton Keynes tuvo un dominio casi total y que había comenzado bastante pareja entre sus dos pilotos.

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Y es que al principio de aquel año, Max Verstappen y Sergio Pérez habían protagonizado los podios al inicio de la temporada junto a Charles Leclerc, pero luego toda la evolución del monoplaza tuvo el objetivo de favorecer al neerlandés. Así lo reconoció el exdirector de la escudería austriaca en una reciente entrevista con el podcast High Performance, en la que reveló que la victoria de “Checo” en el GP de Mónaco marcó un momento clave en el interior del equipo, cuando el representante del neerlandés lo presionó para que el desarrollo del RB18 se oriente al estilo de su piloto.

“Recuerdo haberme sentado con el representante de Max por la época de Azerbaiyán ese año y me dijeron: ‘Mira, has desarrollado este auto alrededor de Checo. Necesitas estar siguiendo lo que Max necesita’. Así que fue muy claro el mensaje que se estaba transmitiendo”, comenzó el británico. En este sentido, Horner señaló que la etapa inicial del RB18 había comenzado con los datos aportados por las horas de simulación que sumó Alex Albon, actual piloto de Williams.

“Albon hizo un trabajo impresionante en segundo plano desarrollando el auto de 2022, porque la mayor parte del enfoque estaba en el auto del 2021”, agregó con respecto al aporte del tailandés, que tiene un estilo de conducción más similar al del mexicano. “Alex había desarrollado ese auto, y estaba muy adaptado a su estilo de manejo, que es una forma mucho más clásica de conducir, probablemente más parecida a la de Sergio Pérez”, reconoció.

En relación con esto, Horner advirtió que el neerlandés detestaba el funcionamiento del RB18 en aquel inicio de temporada, mientras que “Checo” se sentía a gusto. No obstante, el tapatío sabía que la prioridad del equipo estaba en Verstappen. De hecho, el inglés ya le había dicho eso antes de su fichaje en 2020, tal como contó en la entrevista: “Le dije: ‘Mira, tienes que aceptar que este equipo está orientado a intentar ganar un Campeonato del Mundo con Max como piloto principal’”.

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El neerlandés ganó 15 de las 22 fechas del 2022.

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El presente de Checo Pérez en la F1

Tras un año fuera de la competencia al haber sido reemplazado por Liam Lawson para 2025, Pérez volvió este año a la máxima categoría como piloto de Cadillac, la escudería que se sumó este año a la máxima categoría. A pesar de estar en la grilla de 22 pilotos, el mexicano no ha sumado puntos en lo que va del calendario y su mejor resultado ha sido un decimocuarto lugar en el GP de Barcelona.