El triple adelantamiento de Max Verstappen que le permitió meterse entre los diez mejores del GT de Portimão

Max Verstappen no se tomó descanso alguno después de su doble victoria en los GPs de Baréin (Malasia) y Singapur, puesto que este fin de semana estuvo presente en las 3 Horas de Portimão del GT World Challenge Europe. En el Circuito Internacional del Algarve, el cuatro veces campeón de la F1 hizo equipo con Chris Lulham y Ben Barnicoat, quienes también tuvieron tiempo en pista a bordo del Mercedes-AMG GT3 EVO.

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En su segunda presentación al mando del GT3, el piloto neerlandés mostró una sólida actuación este sábado al recuperarse del vigesimocuarto lugar y escalar hasta el noveno en tan solo 43 minutos. De hecho, Verstappen fue uno de los grandes protagonistas de la noche al realizar un triple adelantamiento que le permitió meterse en el Top-10 después de la dura penalización de drive-through que había recibido Lulham.

La mejor parte de la carrera del tetracampeón del mundo se dio cuando marchaba decimotercero detrás de Kelvin van der Linde, Lucas Auer y Arthur Leclerc, el hermano de Charles Leclerc, piloto de Ferrari en la F1. Fue en ese momento cuando Max hizo un 3x1 para pasar a los tres de una sola maniobra, lo que le permitió escalar al décimo lugar cuando quedaban menos de siete minutos para que el cronómetro llegase a cero.

Gracias a dicha maniobra y al despiste del McLaren de Thomas Fleming, el piloto de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing terminó en el noveno lugar con una diferencia de +18.556s en relación con el ganador, Fabian Schiller de Mercedes-AMG Team GetSpeed. El buen nivel mostrado por el neerlandés incluso deja abierta la idea de que pudo haberse llevado el triunfo de no ser por la sanción que recibió su compañero.

Y es que el drive-through significó una severa pérdida de tiempo para el equipo, sin mencionar que Max ingresó a la pista con mucho tráfico que le terminó jugando en contra para recuperar terreno. Cabe mencionar que Verstappen también corrió en las 24 Horas de Nurburgring, ocasión en la que tuvo que abandonar cuando lideraba debido a una falla en el eje de transmisión cuando restaba poco tiempo para concretar la victoria.

El resultado final del neerlandés en su segunda cita en GT.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur