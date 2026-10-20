Atención, Franco Colapinto: Flavio Briatore presentó la nueva incorporación de Alpine proveniente de Mercedes

Si bien no hubo acción este fin de semana en la Fórmula 1, Alpine aprovechó el respiro que dio el calendario para realizar la presentación de uno de sus fichajes que ya habían sido anunciados hace un par de meses. Y es que este domingo, Flavio Briatore encabezó la bienvenida a Mike Elliott, quien fue una persona clave en la era de dominio de Mercedes que le dio seis de sus siete campeonatos del mundo a Lewis Hamilton.

{{{htmlAmp}}}

En la sede de Enstone, el ingeniero británico asumió el rol de director técnico, por lo que ya comenzará a trabajar junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly para mejorar el rendimiento del A526. A través de las redes sociales, Alpine compartió lo que fue la presentación de Elliott, quien ya tuvo una primera estadía en el equipo en la época de Renault como aerodinamista y se dirigió a sus nuevos compañeros en el salón.

“Probablemente han tenido muchos cambios, mucha gente parada aquí y les dicen cómo podría ser el futuro y cómo podría avanzar”, comenzó el exingeniero de Mercedes, que manifestó cuál será su rol principal de ahora en más. “Si miran la Fórmula 1 un poco como un economista, nuestro trabajo es convertir los recursos en rendimiento en la pista. Y si miran cuáles son nuestros recursos clave en la empresa son todos ustedes”, agregó.

Y es que Mike confía en que el factor humano es clave para llegar a los resultados deseados, por lo que dirigió todo el foco de su trabajo hacia los empleados de la sede de Enstone. “Saben que son las personas que pueden marcar la diferencia; saben que podemos estar aquí y podemos hablar, pero en realidad son ustedes los que marcarán la diferencia”, cerró el video que fue publicado por el equipo galo.

En cuanto a la función en los papeles que cumplirá Elliott, Alpine había comunicado cuando se hizo el anuncio de su fichaje que se encargará de “liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica”. Por otra parte, cabe mencionar que la primera estadía del inglés en Renault fue entre 2008 y 2012, a lo que le siguió un breve paso por McLaren antes de sumarse a Mercedes, donde también fue director técnico.

Elliott tiene más de 20 años en la F1.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.