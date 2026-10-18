El posteo de Alpine con Franco Colapinto en la previa al GP de los Estados Unidos: “Listos”

Sin acción este fin de semana tras el cierre del triplete asiático por Azerbaiyán, Baréin (Malasia) y Singapur, la Fórmula 1 se prepara para lo que será la decimoctava fecha del campeonato con el Gran Premio de los Estados Unidos. Para la cita al Circuito de las Américas, Alpine hizo un posteo a través de sus redes sociales junto a Franco Colapinto en la previa a una carrera que será clave para el equipo galo.

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Este sábado, la escudería francesa subió una foto del A526 del piloto argentino y otra con el coche de su compañero, Pierre Gasly, para vaticinar la visita a Austin, donde dará comienzo la gira por el continente americano. “Listo para volver a correr”, escribieron desde la cuenta de X de Alpine, que viene de quedarse en cero en las últimas tres fechas y sufrir una seria pérdida de territorio en la Copa de Constructores.

De hecho, el equipo de Enstone se ubica en el sexto lugar de la tabla con 68 puntos, 32 menos que Racing Bulls, que lidera la lucha por la zona media con 100 unidades a tan solo seis fechas del cierre de temporada. A nivel individual, Colapinto está decimosegundo con 27 puntos, 11 por debajo de Arvid Lindblad, sin mencionar que viene de sufrir un abandono en Singapur por una falla en la transmisión del coche.

A pesar de lo complejas que resultaron las últimas presentaciones, el argentino se mostró confiado en poder mostrar un mejor rendimiento en las siguientes fechas, sobre todo por las mejoras de rendimiento en el A526. “Hemos perdido terreno en el campeonato, pero con el ritmo que tenemos en el coche, mantenemos la esperanza de poder competir y luchar por los puntos en las carreras restantes”, había dicho tras su retiro en Marina Bay.

Por otra parte, Colapinto se mostró entusiasmado por iniciar la gira por América, que arrancará con el triple de Austin, Ciudad de México y Sao Paulo. “La próxima triple cita es la parte del año que más espero, ya que correremos en América, más cerca de casa, y realmente puedo sentir la energía de los aficionados. Seguiremos esforzándonos y no renunciaremos a nuestro objetivo como equipo”, había cerrado en el comunicado publicado por Alpine.

Alpine subió esta foto del coche de Franco.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: