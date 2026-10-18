Franco Colapinto recibió un fuerte cumplido al ser comparado con Kimi Antonelli: "Ganando carreras"

A pesar de estar apenas en su segunda temporada en la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato con soltura, a tal punto de que está a una fecha de consagrarse campeón de la categoría. Sin dudas, se trata de una imagen impactante al tratarse de uno de los pilotos más jóvenes de la grilla junto a Franco Colapinto, quien Fernando Tornello considera que podría estar en una situación similar si se encontrase también en Mercedes.

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En una reciente entrevista con La Nación, el relator de ESPN advirtió que el piloto argentino tiene todo lo necesario para triunfar en la máxima categoría a excepción de un coche que sea capaz de luchar por victorias. “Franco tiene talento, tiene sponsors, ya está en la Fórmula 1, o sea que está dentro del sistema”, comenzó Tornello, que se atrevió a hacer una comparación con Antonelli, que rivalizó con el pilarense en F2.

“Colapinto con Antonelli ganaban y perdían en la Fórmula 2; eran más las veces que Franco le ganaba a Antonelli”, lanzó el periodista, que tampoco dejó de lado el factor de la evolución de ambos pilotos. En este sentido, remarcó la diferencia que hubo entre ambos en su llegada a la F1, con el italiano consolidándose en Mercedes desde 2025 y con un año completo de desarrollo, además de la diferencia de nivel del monoplaza alemán.

“Si Franco tuviera un equipo como tuvo Antonelli, un Mercedes para estar todo un año de aprendizaje, el pasado, y un auto con la diferencia que tiene Mercedes este año, Franco estaría ganando carreras”, aseguró. Además del desarrollo profesional de cada uno, Tornello señaló que el pilarense tiene un equipo de mitad de tabla: “Con ese equipo no puede ganar, salvo una catástrofe en una carrera. Pero si tuviera un buen auto podría ganar”.

Ahora bien, el inconveniente que advirtió el relator de F1 es que el argentino deberá permanecer en la grilla para llegar a un equipo puntero, pero el no estar en ninguna academia hace que sea una tarea complicada. “Cada equipo además ahora tiene su academia y están esperando que se vaya alguno de los titulares. Y Colapinto no está en la academia de Mercedes, de Red Bull, ni de Ferrari”, cerró.

El argentino suma 27 puntos en la temporada.

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