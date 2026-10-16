La Fórmula 1 celebró las 43 carreras de Franco Colapinto con una emotiva publicación

A pesar de no haber podido terminar la carrera por una falla en la transmisión del A526, el GP de Singapur tuvo un significado especial para Franco Colapinto, que largó su carrera número 43 en la Fórmula 1 en el Circuito callejero de Marina Bay. La cantidad de Grandes Premios iniciados no es un detalle menor, puesto que se trata del mismo número que lleva el pilarense en su monoplaza, algo que fue celebrado por la máxima categoría.

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Este miércoles, las redes sociales de la F1 lanzaron un posteo sobre el recorrido del piloto argentino en la competencia, partiendo de aquel debut en el GP de Italia 2024 con los colores de Williams. “Un, dos, tres... ¡Franquito cuarenta y tres!”, dice la descripción de la publicación, que muestra un carrusel con los momentos más importantes de Colapinto en la competencia.

De hecho, uno de los momentos destacados es el GP de Azerbaiyán 2024, cuando consiguió sus primeros puntos en apenas su segunda presentación al mando del FW46. A eso le siguió su despedida de Williams en el GP de Abu Dhabi del mismo año y su debut con Alpine en el GP de Ímola 2025, cuando volvió a la F1 como reemplazante de Jack Doohan en la séptima fecha del campeonato.

Tras su debut con el equipo galo, no hubo sucesos importantes en aquella temporada, pero sí en la actual, en la que la F1 destacó el GP de China, en el que el pilarense sumó por primera vez con Alpine al terminar en el décimo lugar. Apenas un par de fechas después quedó séptimo en el GP de Miami, donde tuvo un encuentro con Lionel Messi, foto que fue rescatada en el posteo de la máxima categoría.

Justo después del encuentro con el excapitán de la Selección Argentina, el pilarense obtuvo su mejor resultado con el sexto puesto en el GP de Canadá, que la F1 señaló como su “mejor actuación, por ahora”. Para finalizar, el carrusel se cierra con una foto junto a Sergio Pérez en el GP de Singapur, donde cumplió su carrera número 43 desde aquel debut con Williams para las últimas nueve fechas del 2024.

Al argentino le quedan seis carreras más este año.

El GP que no cuenta para Colapinto

A pesar de contar con 43 carreras en la Fórmula 1, lo cierto es que Colapinto participó de 44 fechas desde su debut oficial, aunque hay un motivo por el que una de ellas no contabiliza en la estadística. Se trata del GP de Gran Bretaña 2025, ocasión en la que el argentino no pudo largar debido a una falla de último momento en el A525, de manera que su resultado fue un DNS (Did Not Start).