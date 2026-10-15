La FIA en la mira por el error que perjudicó a Franco Colapinto en el GP de Singapur

La nueva era de la Fórmula 1 ha vuelto a tropezar con los sucesos de las últimas fechas, primero con el retraso que tuvo el GP de Baréin en Malasia ante la necesidad de actualizar el software por la lluvia y ahora por lo sucedido el viernes en el GP de Singapur. Y es que varios pilotos, incluido Franco Colapinto, se quedaron sin el modo Overtake durante la clasificación de la carrera sprint, lo que disminuyó sus posibilidades de pasar de ronda.

{{{htmlAmp}}}

Al comienzo de la SQ1, Sergio Pérez sufrió un accidente que produjo la aparición de la bandera roja, por lo que se detuvo la sesión y fue en el reinicio cuando comenzaron los inconvenientes. Una falla en el software que es controlado por la FIA hizo que el piloto argentino tenga menos potencia en el motor que la normal, algo que también afectó a “Checo”, Carlos Sainz y Lance Stroll y que incluso generó quejas desde Red Bull.

Por si fuera poco, el sistema de cronometraje también funcionó mal, con un retraso para dar a conocer los tiempos finales y, por ende, saber quiénes iban a pasar a la SQ2. Ante esta situación, la FIA lanzó un comunicado en sus redes sociales explicando lo sucedido en el Circuito callejero de Marina Bay: “Durante el primer periodo de la clasificación Sprint se produjo un error humano en el control de carrera, ajeno al problema de cronometraje también detectado en la SQ1”.

Como resultado, el modo usado para los adelantamientos y que en clasificación es clave para obtener un buen tiempo quedó desactivado, de manera que perjudicó a los pilotos que buscaban su pase a la SQ2. “Esto significó que el modo de adelantamiento no estuviera disponible tras el periodo de bandera roja durante la SQ1 y cuando fue evidente que no estaba activo tras el reinicio, se activó durante un periodo de 27 segundos antes de volver a desactivarse”, explicó la FIA.

El problema es que la dirección de carrera no optó por realizar nuevamente la SQ1 debido a las condiciones desiguales de los pilotos, sino que continuó con la SQ2 a pesar de la clara desventaja que tuvieron los eliminados. De ahí que la reunión de pilotos se haya cancelado y que Aston Martin se plantee enviar una protesta formal, aunque el peor escenario es que cada vez disminuye más la credibilidad entre los equipos y fanáticos.

El argentino tuvo que abandonar por una falla en la transmisión.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.