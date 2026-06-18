Estuvimos más cerca que Sudáfrica de quedarnos con el triunfo, dice DT checo Koubek

El DT de República Checa, Miroslav Koubek, considera que su equipo estuvo más cerca de la victoria que Sudáfrica tras el empate 1-1 del jueves por el Grupo A del Mundial, y lamentó las ocasiones falladas que les impidieron sentenciar el encuentro.
Los checos tuvieron un comienzo perfecto gracias al gol de Michal Sadilek, pero no lograron aprovechar su ventaja y permitieron que Sudáfrica se metiera de nuevo en el partido y empatara con un penal en los últimos minutos, lo que dejó a ambos equipos con un punto tras dos partidos.
"Lamentamos el resultado, porque creo que, si nos fijamos en las ocasiones, estuvimos más cerca de la victoria", declaró Koubek a periodistas. "Si hubiéramos marcado un segundo gol, probablemente habría sido el final del partido".
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"Por otro lado, Sudáfrica no creó demasiadas ocasiones. Solo tuvieron unos pocos disparos a puerta desde lejos; estoy convencido de que estuvimos más cerca de la victoria que ellos".
El penal a favor de Sudáfrica pareció exagerado, ya que Pavel Sulc hizo todo lo posible por apartar los brazos al bloquear el disparo de un rival, pero Koubek no quiso discutir la decisión.
"Creo que estuvo bien pitar mano, pero fue una gran pena para nosotros", afirmó. "Acepto la decisión. Aunque el penal fue bastante estricto, estuvo bien que lo señalara como mano".
República Checa se enfrentará el miércoles a México en su último partido de la fase de grupos, mientras que Sudáfrica se medirá a Corea del Sur.
Con información de Reuters