Seba Domínguez cruzó al Pollo Vignolo cuando defendía a Riquelme

Durante el último programa de F90, en la pantalla de ESPN se vivió un tenso momento al aire. Sebastián "el Pollo" Vignolo quiso defender al Consejo del Fútbol de Boca liderado por Juan Román Riquelme, pero Sebastián Domínguez lo frenó en seco y arremetió contra el conductor.

"¿Sabes que no tuvo la suerte Guillermo Barros Schelotto? De contar con el Consejo del Fútbol", lanzó Vignolo, en referencia al ciclo de Mellizo con la gestión de Daniel Angelici. En ese momento, el exjugador de Newells y Vélez lo interrumpió. "No, no te lo voy a permitir. No estoy de acuerdo. Está mal", disparó.

Frente a la sorpresa del conductor por la negación de su compañero, Domínguez continuó: "¿El Consejo del Fútbol está haciendo que Boca vaya sobre ruedas? No sale de un quilombo y se mete en otro. Si tiene que comandar que todo esté en armonía... No pongamos al Consejo a poner en lugar que vino a abrirnos los ojos y a explicarnos como funciona el fútbol".

"No pongo en duda absolutamente nada de lo que es futbolístico porque fueron mucho más ganadores que yo. Capacidad para dirigir un club tan grande como Boca. No estoy deslumbrado con la facilidad que manejan Boca, es un lío atrás de otro. Ahora el Consejo del Fútbol de Boca son los mejores dirigentes del fútbol argentino", concluyó el panelista de ESPN.

Vignolo no quedó contento con la respuesta de su colega y argumentó: "A Schelotto se le iban jugadores en el medio de la Libertadores. En el medio de una competencia se le fue Tevez. Yo creo que las cosas tampoco son tan así".

El Pollo Vignolo apuró a Seba Domínguez en ESPN

Sebastián El Pollo Vignolo se pudrió y apuró a Sebastián Domínguez, a quien presionó porque todavía no se ha lanzado a dirigir en el fútbol argentino. "Tenés miedo", disparó. Inmediatamente después, y pese a las risas, el ambiente se puso un poco áspero.

Seba Domínguez siempre tuvo intenciones de ser entrenador de fútbol. Sin embargo, y de acuerdo a lo que ha manifestado en varias oportunidades, todavía no se siente preparado para tomar ese cargo. Eso sí, el curso de entrenador lo ha terminado, por lo que podría dirigir sin problemas.

Consciente de esto, El Pollo Vignolo presionó al ex defensor de Newell's para que algún día se anime a conducir un equipo del fútbol argentino: "¿Vas a dirigir vos Vélez contras el Lanús de Zubeldía?". De manera tajante, el también ex hombre del Fortín indicó: "No, vos te quedás en tu lugar y yo me quedo acá".

Luego, se produjo el picante momento en el que Vignolo apuntó contra Seba Domínguez: "Tenés miedo de dirigir". Para salir del incómodo momento, el panelista le manifestó: "No, tengo miedo de que venga otro y me saquen el lugar". Las risas terminaron coronando la conversación de la cual Domínguez parecía no querer extender.