A la espera de la renovación de Franco Colapinto: ¿cómo está la grilla de la Fórmula 1 para 2027?

El receso del verano europeo está cerca de llegar a su fin, puesto que la Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha de la temporada. Se suponía que estas semanas libres de acción iban a seguir la tendencia de los años anteriores con respecto al anuncio de renovaciones y nuevos contratos, pero ni una sola noticia ha salido a la luz sobre este asunto.

De hecho, se esperaba que este período le garantice la continuidad a Franco Colapinto en Alpine debido al buen rendimiento mostrado en la primera mitad del calendario, pero todavía no hubo anuncio oficial. Solamente Pierre Gasly tiene asegurado su futuro dentro de la escudería francesa, mientras que el argentino forma parte de una larga lista de nombres que todavía no tienen certezas sobre su futuro en la máxima categoría.

Así lo dejó ver este fin de semana un posteo realizado por la F1 en el que se dio a conocer los pilotos que ya están confirmados para el próximo año, aunque el número es verdaderamente corto. Y es que apenas ocho pilotos tienen contratos en sus equipos de cara al 2027, siendo Gasly y Max Verstappen los únicos casos en los que no se ha confirmado quiénes serán sus compañeros en Alpine y Red Bull, respectivamente.

Diferente es el caso de McLaren, Ferrari y Cadillac, que mantendrán a sus duplas actuales en sus asientos, por lo que no quedan dudas en cuanto a los futuros de Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Ahora bien, la contracara es que hay seis escuderías que ni siquiera confirmaron a uno de sus pilotos y que, por lo tanto, dejan sus dos asientos libres por el momento.

Mercedes, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Williams y Audi tienen todos sus contratos con fecha de vencimiento para diciembre de este año, de manera que se espera que las renovaciones o cambios comiencen a anunciarse en las próximas semanas. Estos casos, sumados a los cupos restantes de Alpine y Red Bull, dejan un total de 14 asientos libres, algunos de los cuales son codiciados por pilotos que actualmente están en otros equipos.

Los pilotos confirmados para la F1 2027.

El curioso caso de Verstappen

Aunque Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, lo cierto es que su permanencia en el equipo de Milton Keynes no está asegurada debido a una cláusula de rescisión. Como consecuencia de estar fuera de los tres mejores del año, el neerlandés puede activar la cláusula e irse a otro equipo para 2027, siendo Mercedes el principal candidato a quedarse con su fichaje, por lo que suceda con las renovaciones de George Russell y Kimi Antonelli será clave para el futuro del tetracampeón del mundo.