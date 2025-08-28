Espanyol vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 14:30 (hora Argentina), Osasuna visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga.
Así llegan Espanyol y Osasuna
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|7
|Espanyol
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|10
|Osasuna
|3
|2
|1
|0
|1
|0
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Osasuna, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas