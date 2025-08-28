EN VIVO
Espanyol vs Osasuna

Espanyol vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

28 de agosto, 2025 | 10.57

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 14:30 (hora Argentina), Osasuna visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Osasuna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Villarreal622007
2
Barcelona622004
3
Real Madrid622004
7
Espanyol421101
10
Osasuna321010
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Osasuna, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas
