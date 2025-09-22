Xabi Alonso defiende su política de rotaciones mientras se agudizan las tensiones con Vinicius

Vinicius Jr aún no ha tenido un partido completo con el Real Madrid esta temporada a las órdenes de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, lo que le ha dejado visiblemente frustrado y acapara titulares en los medios españoles a pesar del perfecto inicio de campaña del equipo.

El brasileño de 25 años, que marcó en las finales de la Liga de Campeones que el Real Madrid ganó en 2022 y 2024, ha sido sustituido en 10 de los 12 partidos desde que Alonso se hizo cargo del equipo en junio tras la marcha de Carlo Ancelotti.

Comenzó en el banquillo en los otros dos encuentros, incluido el primero de la Liga de Campeones de la semana pasada contra el Olympique de Marsella.

El partido del sábado contra el Espanyol puso de relieve la desconcertante situación. Vinicius fue una amenaza constante por la banda izquierda, asistió en el gol de Mbappé y remató a bocajarro al poste en uno de sus mejores desempeños de la temporada, pero Alonso le sustituyó y el brasileño abandonó el campo enfadado con su entrenador.

Las estadísticas alimentan la polémica, porque pese a ser el segundo jugador del Real Madrid más involucrado en goles, Vinicius sólo ocupa el décimo puesto en minutos jugados. Al ser preguntado el lunes por su política de rotaciones, Alonso se mostró diplomáticamente impreciso, aunque reconoció el descontento de su estrella.

"Yo he sido jugador y cuando me sustituían tampoco es el momento más bonito. Lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas, me gusta estar cerca de los jugadores, hablar del partido, de cómo se han sentido. No hago una gran bola de una cosa pequeña", dijo Alonso en una rueda de prensa previa al partido de LaLiga del martes contra el Levante.

"Estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada. Todavía queda mucho. Tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto y todavía queda muchísimo", añadió.

La tensión no ha afectado a los resultados del Real Madrid, que encabeza la clasificación de LaLiga con 15 puntos tras cinco partidos, dos más que el vigente campeón, el Barcelona.

(Editado en español por Carlos Serrano)