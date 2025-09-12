El Athletic de Bilbao recupera al central Laporte tras el visto bueno de la FIFA

FOTO DE ARCHIVO: Aymeric Laporte, del Al Nassr, celebra el primer gol de su equipo en el Estadio Rey Abdullah Sports City, Buraidah, Arabia Saudí

El Athletic de Bilbao ha fichado a Aymeric Laporte, procedente del Al-Nassr saudí, después de que la FIFA aprobara el traspaso del defensa español, según ha informado el club de LaLiga.

El Athletic había hecho gestiones para traer a Laporte de vuelta a San Mamés el 1 de septiembre, pero el traspaso no se llevó a cabo antes de la fecha límite, ya que los medios de comunicación españoles informaron de que el Al-Nassr no había introducido los datos en el Sistema de Equiparación de Transferencias de la FIFA.

A principios de este mes, la FIFA rechazó una petición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para hacer una excepción con Laporte.

Al-Nassr no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Bilbao informó el jueves en un comunicado de que había autorizado a la RFEF a solicitar un Certificado de Transferencia Internacional a su homóloga saudí, y más tarde confirmó que el traspaso se había completado, con la firma de un contrato de tres años por parte del jugador de 31 años.

Laporte acumuló 222 partidos con el club vasco antes de fichar por el Manchester City en 2018, con el que ganó cinco títulos de la Premier League, dos Copas de Inglaterra, tres Copas de la Liga y la Liga de Campeones, antes de fichar por el Al-Nassr en 2023.

El Bilbao va segundo en LaLiga, con tres victorias en tres partidos, y el sábado recibe al Alavés.

Con información de Reuters