Barcelona golea 6-0 al Valencia con dobletes de tres jugadores

Robert Lewandowski marca el sexto gol del FC Barcelona frente al Valencia por LaLiga española de fútbol

En su primer partido de la temporada en casa, el Barcelona goleó el domingo 6-0 al Valencia, con dos goles de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

La contundente victoria dejó al Barcelona a la segunda posición de LaLiga con 10 puntos, a dos del líder, el Real Madrid, que ha tenido un comienzo perfecto con cuatro victorias en cuatro partidos.

El Valencia cae a la posición 15 con sólo cuatro puntos.

López abrió el marcador en el minuto 29 con un disparo desde dentro del área asistido por Ferrán Torres, pero fue tras el descanso cuando el Barça desató su furia.

Raphinha entró como suplente y tuvo un impacto inmediato. En el minuto 58, conectó un centro de Marcus Rashford con una volea con la derecha, mientras que López dobló su cuenta tres minutos después con un golazo desde lejos, antes de que Raphinha completara su doblete en el minuto 66.

Lewandowski, que entró en el minuto 68, no tardó en añadir su nombre a la lista de goleadores con dos remates a bocajarro para completar una tarde perfecta para los catalanes.

Con información de Reuters