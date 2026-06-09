España gana 3-1 a Perú en un amistoso mientras la fiebre del Mundial se apodera de Puebla

​España venció el lunes 3-1 a Perú en su último partido de preparación para ‌el Mundial, brindando ‌a miles de fanáticos en el central estado mexicano Puebla un vistazo de uno de los favoritos del torneo días antes de que comience la gran cita mundial.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador a los dos minutos con un ​potente disparo desde ⁠el borde del área, antes de que ‌Pedri ampliara la ventaja pasada la ⁠media hora, rematando a ⁠puerta vacía tras un centro de Ferran Torres.

España anotó el tercer gol a los 53 minutos cuando ⁠un centro de Yeremy Pino provocó ​un error del portero Pedro Gallese, ‌antes de que Jairo ‌Vélez recortara distancias para Perú con un ⁠disparo raso a los 66.

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La fiebre del Mundial era palpable en todo el estadio, donde las camisetas de España dominaban las gradas ​junto a ‌las del Barcelona, reflejando la fuerte representación del club en la plantilla de Luis de la Fuente.

Los simpatizantes peruanos eran minoría, pero se mantuvieron activos durante toda ⁠la noche.

Pedri, Rodri y Ferran Torres fueron algunos de los jugadores que recibieron algunas de las ovaciones más fuertes, mientras los aficionados coreaban cánticos y hacían la ola mexicana por todo el estadio.

Los puestos de venta de artículos del Mundial se ‌alineaban en las calles aledañas, mientras que los estrictos protocolos de seguridad no lograron empañar el ambiente festivo.

En el Mundial que arranca el jueves, España quedó instalada en el Grupo H y ‌se presentará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, misma sede en la que enfrentará ‌a Arabia ⁠Saudita seis días después, y cerrará la primera fase el 26 de ​junio jugando contra Uruguay en Guadalajara.

Perú no clasificó a la Copa del Mundo.

Con información de Reuters