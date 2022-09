La insólita confesión del piloto del avión en el que viajaba Emiliano Sala: "Inconvenientes"

Un audio del piloto del avión que trasladaba a Emiliano Sala en 2019 se filtró y contiene una insólita confesión a horas del accidente que terminó con la vida del argentino.

El piloto del avión que trasladaba a Emiliano Sala en 2019 realizó una insólita confesión horas antes del vuelo y la misma se filtró. El 21 de enero de aquel año, el futbolista argentino se trasladaba a Gales para sumarse al Cardiff tras su salida del Nantes de Francia, pero no se esperaba el triste desenlace. Quien manejaba el móvil, David Ibbotson, se comunicó con su amigo Kevin Jones ese mismo día y le reveló el estado de la aeronave.

El clima no ayudaba nada para que Emiliano Sala llegue a destino. Para colmo Ibbotson, quien reemplazó al organizador del vuelo -y declarado culpable del hecho- David Henderson, no tenía licencia para manejar aviones comerciales y esto complicó las cosas. Según trascendió, el viaje fue planeado por intereses económicos y no fue la primera vez que quien piloteó el transporte se involucraba en situaciones similares con quien organizó el traslado. Claro que, ante esto, sus dichos llamaron aún más la atención.

“Estaba en la mitad del Canal de la Mancha y ‘bang’. Estaba volando y luego 'boom'. Pensé, ‘¿Qué pasa?’ Así que adelanté todo y verifiqué mis parámetros, todo estaba bien y seguí volando, pero llamó mi atención. Ese Malibú, de vez en cuando tiene como un humo. Puedes sentirlo en todo el fuselaje. El avión debe volver al hangar porque también presenta inconvenientes en el pedal del freno izquierdo", sostuvo Ibottson en diálogo con Jones.

Por otro lado, el piloto agregó: "Normalmente tendría mi chaleco salvavidas entre mis asientos, pero mañana lo usaré". Con esto último, hizo referencia a que el día que viaje con Emiliano Sala tendría que usar el chaleco para evitar su deceso, que igualmente se dio por el accidente. Es que quien manejaba la aeronave perdió el control en el Canal de la Mancha, el delantero falleció en el accidente y los restos del responsable desaparecieron.

Impactante revelación sobre la muerte de Emiliano Sala

Según aseguraron desde el diario The Mirror, el resultado de los análisis de sangre del cuerpo de Emiliano Sala arrojaron que superó los niveles tóxicos de envenenamiento por monóxido de carbono antes de su muerte. La saturación indicada fue del 58%, y según el médico patólogo Basil Purdue, el jugador estaba profundamente inconsciente a raíz de un envenenamiento grave. Esto se sumó a los golpes ya mencionados que sufrió a raíz del impacto.

Se estima que en 2022, la familia de Sala buscará otro culpable en este triste caso. Los allegados al futbolista avanzarán contra los clubes, representantes y todos los que intervinieron en este lamentable hecho. Pese a que la condena al organizador del vuelo (David Henderson) no es tan extensa como debería, es verdaderamente significativa en la lucha por hacer justicia por el fallecimiento de Emiliano.