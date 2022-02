Impactante revelación sobre la muerte de Emiliano Sala: "Envenenado"

Un diario británico reveló, según los análisis de sangre, lo qué sufrió Emiliano Sala antes de morir en un accidente aéreo en 2019.

Un 21 de enero, Emiliano Sala se trasladaba a Gales para sumarse al Cardiff luego de su salida del Nantes de Francia. El clima no ayudaba para nada y el avión en el que viajaba cayó en el Canal de la Mancha. Días después encontraron sus restos y los del móvil que lo llevaba junto al piloto David Ibbotson. El diario británico The Mirror reveló un impactante detalle sobre el fallecimiento del futbolista argentino que hasta el momento no se nombró.

La autopsia efectuada en su momento por los médicos forenses, confirmó que el delantero falleció por "lesiones en la cabeza y en el tronco", producto del accidente de avión que sufrió. Además, se conoció que el cuerpo fue identificado a partir de sus huellas dactilares, luego de que fuera descubierto el domingo 3 de febrero de 2019. Cabe destacar que Ibbotson nunca apareció.

Según aseguraron desde el diario The Mirror, el resultado de los análisis de sangre del cuerpo de Emiliano Sala arrojaron que superó los niveles tóxicos de envenenamiento por monóxido de carbono antes de su muerte. La saturación indicada fue del 58%, y según el médico patólogo Basil Purdue, el jugador estaba profundamente inconsciente a raíz de un envenenamiento grave. Esto se sumó a los golpes ya mencionados que sufrió a raíz del impacto.

Se estima que en 2022, la familia de Sala buscará otro culpable en este triste caso. Los allegados al futbolista avanzarán contra los clubes, representantes y todos los que intervinieron en este lamentable hecho. Pese a que la condena al organizador del vuelo (David Henderson) no es tan extensa como debería, es verdaderamente significativa en la lucha por hacer justicia por el fallecimiento de Emiliano.

La muerte de Emiliano Sala: condenaron al organizador del vuelo en el que falleció el jugador

A poco más de tres años de la muerte de Emiliano Sala, un hecho que conmocionó no solo al fútbol argentino sino también a todo el mundo del deporte, David Henderson fue condenado. Es que el Assize Court de Cardiff hizo oficial la sentencia para el piloto que coordinó el vuelo en el que el exdelantero perdió su vida, el 21 de enero del 2019.

Luego de que lo declaren culpable por negligencia, lo condenaron con 18 meses de prisión inmediata por mayoría (diez votos a favor, dos en contra). Esto, pese a que existía la posibilidad de que sufra una pena máxima de hasta 12 años. Con un mínimo de cinco en caso de constatarse que puso en peligro la seguridad de una aeronave y más de dos por intentar sacar a un pasajero del Reino Unido sin ningún tipo de permiso.