Lionel Messi y su adiós del Barcelona: publicaron las exigencias para renovar su contrato

Un medio español publicó las supuestas condiciones que planteó el crack argentino para renovar con el Barcelona en 2020. Fue el inicio del escándalo que lo dejó fuera del club culé un año después.

Después de lo que significó el escándalo de la salida de Lionel Messi del Barcelona a mediados del 2021 para irse al Paris Saint Germain, las cosas entre el jugador y el club catalán no quedaron de la mejor manera. En este punto, a un año y medio de la salida, un diario español publicó las supuestas "condiciones" que habría puesto el rosarino para renovar el contrato con el conjunto culé un año antes de partir, es decir, en 2020.

La información que publica el diario El Mundo sostiene que, el jugador argentino, tenía diversas condiciones para renovar con Barcelona. En el mismo artículo, el medio español indicó que la información llega a través de mails filtrados que tienen como protagonistas a Jorge Messi, padre y representante del crack, y la dirigencia del Barcelona: principalmente con Josep María Bartomeu-

A través de su página web, el Mundo sostiene que hubo varios pedidos de Lionel Messi para la dirigencia del Barcelona. Entre todos ellos se encontraban un avión privado para trasladarse a Argentina desde España para las fiestas. Más allá de lo que sostiene el medio español, las exigencias no parecen demasiadas teniendo en cuenta que el crack argentino fue el jugador más importante de toda su historia.

Entre las exigencias de Lionel Messi estaban:

-Palco en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez -que todavía no se había ido a Atlético de Madrid-

-Diez millones de euros solo por renovar

-Vuelo de avión privado para toda su familia para pasar las fiestas en Argentina

-Recuperar los recortes por la pandemia en los años siguientes con intereses del 3%

-Rebajar los 700 millones de euros de rescisión a una cláusula simbólica de 10 mil euros.

Más allá de los pedidos de Lionel Messi que, en su mayoría habían sido aceptadas, la situación que no le cerraba a Bartomeu era la posibilidad de que Lionel Messi no tenga cláusula de rescisión o, cuanto menos, sea simbólica. Lo que no quería Bartomeu, justamente, era que el crack argentino tenga la posibilidad de abandonar el club cuando él quiera. Más allá de esta situación, lo cierto es que el paso del tiempo llevó a que la relación entre Messi y el club catalán empeore hasta llegar a la situación irrisoría -con el paso del tiempo- de que Lionel Messi tenga que dejar el club prácticamente sin ningún tipo de redito para el Barcelona. Así se fue al PSG.