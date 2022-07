El legado de Manu Ginóbili, desde la mirada de las figuras del básquet mundial

Emanuel Ginóbili cumple años y El Destape lo homenajea con las mejores frase que varias leyendas del básquet dijeron sobre él a lo largo de su carrera y en su retiro.

Emanuel Ginóbili recibió distintos elogios por parte de varias leyendas de la NBA a lo largo de su exitosa carrera y también en su retiro. En el día de su cumpleaños número 45, El Destape lo homenajea y recuerda las frases de grandes referentes de este deporte, de sus excompañeros en los San Antonio Spurs y hasta de quien fue su técnico en dicho equipo.

Sus cuatro anillos en la liga más reconocida son sólo una parte de los grandes logros que "Manu" alcanzó. En su paso por Europa ganó títulos, pero la gloria máxima fue con la Selección Argentina. La "Generación Dorada" no sólo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008, sino que además se colgó varias preseas más en distintos certámenes, tales como la plateada en el Mundial del 2002. Por todo lo hecho, Ginóbili fue reconocido por sus pares en varias ocasiones.

Varios ídolos del básquet expresaron sus elogios para Manu pero, en esta ocasión, El Destape eligió las declaraciones de algunos de ellos: Michael Jordan, quien aseguró: "Es un gran jugador. Es un ejemplo a seguir para la juventud y está ayudando a que su equipo gane partidos. Vamos a ver más jugadores de latinoamericanos, europeos y asiáticos que van a tener un papel estelar en la NBA y eso va a ayudar a que el básquet siga mejorando su nivel".

Por otro lado, otro jugador histórico como Magic Johnson soltó: "Me encanta su juego, es el jugador que vino de Europa más divertido para ver y lo importante es que es uno de los jugadores más entretenidos para ver en la NBA". Y a la lista de referentes se sumó Scottie Pippen: ""El juego es más que grande que los individuos, y él fue siempre un ejemplo de eso. Saliendo desde el banco, sacrificándose, relegando su rol de superestrella para beneficio de los San Antonio Spurs, consiguiendo títulos. A mí me hubiese sido muy difícil aceptarlo".

Kobe Bryant, fallecido en enero del 2020 tras un accidente aéreo, también opinó acerca de "Manu" cuando éste anunció su retiro de la actividad: "Eres un verdadero campeón amigo y uno de los mejores a los que me he enfrentado. Él creía que debía adaptarse al ritmo de la NBA, pero lo cierto es que nosotros debimos ajustarnos a él. Si Manu y los Spurs no se hubieran metido, yo tendría 10 anillos".

Los reconocimientos de los excompañeros de Ginóbili y su técnico

Quienes lo conocieron mejor que nadie, por los años que compartieron en los San Antonio Spurs fueron sus propios compañeros: "Primero, pensé que sería uno de los tantos experimentos del entrenador. Pero no dejó de sorprenderme año tras año. Fue muy divertido ver a Pop quejarse de lo que hacía", aseveró Tim Duncan. Y el francés Tony Parker no se quedó atrás: "Es una leyenda. Un jugador único. Yo no hubiera sido el mismo jugador en el que me convertí si Manu no hubiese sido mi compañero. Fue una inspiración para mí durante cada día".

Su técnico, Gregg Popovich, fue parte importante de los logros en el equipo y, como tantos otros, elogió el juego de Manu; "Nunca sabías exactamente qué iba a hacer, dónde iba a ir la pelota o qué jugada podía hacer, pero 9 de cada 10 veces, lo que sea que hiciera, ayudaba a ganar partidos".