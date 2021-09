Sigue el escándalo de Brasil vs Argentina: el comunicado de FIFA que preocupa a la AFA

El conflicto entre Argentina y Brasil en el partido por las Eliminatorias no terminó y la FIFA expuso un comunicado que preocupa a la Asociación de Fútbol Argentino presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

El escándalo que se produjo en Brasil en medio del partido ante la Selección Argentina recién comienza. Luego de los hechos del pasado domingo 5 de septiembre en la Arena Corinthians, la FIFA en nombre de su presidente Gianni Infantino expuso un comunicado que preocupa tanto a la AFA como también a la Confederación Brasileña de fútbol.

La notificación por parte de la entidad madre del fútbol mundial sentenció: "Tras analizar los informes de partido oficiales relativos al clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA disputado entre Brasil y Argentina, la FIFA confirma la apertura de sendos procesos disciplinarios a las dos federaciones miembro", por lo que la Asociación de Fútbol Argentino también se ve involucrada en este hecho.

"Se ha solicitado a ambas selecciones que proporcionen más datos sobre los hechos que causaron la suspensión del encuentro, a fin de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA pueda recopilarlos y analizarlos exhaustivamente. Próximamente, se proporcionará más información al respecto", culminó la notificación por parte de la mencionada entidad.

Esto también significa una respuesta para la Conmebol, ya que minutos después de suspendido el encuentro desde sus redes sociales comunicaron: “El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución”

El comunicado de la FIFA

Por su parte, la AFA advirtió quienes serán sus representantes en esta instancia: "El ente regulador del fútbol mundial le dio a ambas asociaciones seis días para establecer sus posiciones. Los letrados que representarán a la AFA serán el Asesor Legal de a Asociación, Andrés Patón Urich; el letrado argentino, Ariel Reck y el Jurista español, Juan de Dios Crespo Pérez", se notificó en el sitio oficial de la Asociación de Fútbol Argentino.

Problemas para el fútbol de Brasil

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo, fue cesado por un año de su cargo por la Justicia de Brasil al ser acusado de acoso sexual y acoso moral a tres empleadas del organismo. Desde junio a Caboclo lo culpó una empleada de la entidad y el dirigente niega las acusaciones, pero se encuentra fuera de la CBF por decisión de la Comisión de Ética.

¿Por qué Lionel Messi utilizó la famosa pechera?

Una vez que el astro argentino salió del vestuario y se dirigió a hablar con Tite y Neymar, lo que todo el mundo se preguntó fue ¿Por qué salió al campo de juego con esa pechera? La respuesta es que en medio del escándalo que se llevaba dentro de la cancha, la "Pulga" intercambiaba con Alves la camiseta y una vez que volvió a la cancha lo hizo con otra prenda que no fue precisamente de la Selección Argentina.

La mencionada corresponde al fotógrafo que acompaña a la "Albiceleste", Tato Pagano (@tatografías). Se la brindó a Lionel Messi en principio para que no pase frío, y por otro lado para que el árbitro Jesús Valenzuela no le muestre la tarjeta amarilla por salir con el torso desnudo. Y como no podía ser de otra manera comenzó a ser furor en todas las redes sociales.