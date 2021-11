Eliminatorias Qatar 2022: Lionel Scaloni se emocionó en plena conferencia de prensa

El entrenador del seleccionado argentino estuvo al borde de las lágrimas al ser consultado por la salud de sus padres.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizó hoy una conferencia de prensa de cara al partido en Montevideo contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas y además de responder cuestiones futbolísticas le preguntaron cómo estaba de ánimo por la compleja situación familiar sobre el estado de salud de sus padres, algo que había expresado el propio entrenador en sus últimas declaraciones públicas el mes pasado.

"No debí haberlo dicho después del partido con Perú. Pero por suerte la cosa va mejor. Es la vida misma. Esperemos que salgan de esta situación. Y no quiero hablar mucho más", expresó con con los ojos vidriosos y visiblemente emocionado.

Luego del triunfo como local en el último partido de la triple fecha de Eliminatorias de octubre, el entrenador al ser consultado por el mundial de Qatar reconoció que no estaba para pensar en eso ya que no estaba atravesando una buena situación familiar. "Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia", manifestó.

Tras la obtención de la Copa América en Brasil, Scaloni le dedicó el triunfo a la mamá "que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando". En la misma línea se expresó cuando le mandó un video agradecimiento al presidente Comunal de su pueblo Pujato, provincia de Santa Fe, por un mural homenaje que le hicieron: "Todos saben que no estamos atravesando un momento lindo familiar por lo de mi mamá. Esperamos que pueda salir y así será, no tengo ninguna duda. Por las muestras de cariño, con la fuerza de ella y de toda la gente que la está ayudando saldremos adelante".

El entrenador de Argentina no suele hablar mucho por fuera de las conferencias de prensa pero en una entrevista que dio en ESPN habló de la delicada salud de su papá. "Mi viejo se emociona porque encima tuvo un ACV hace un par de años. Cuando jugamos con Brasil en Arabia, ese partido que nos hacen el gol en el último minuto de cabeza, yo llego a mi casa, hago una videollamada con mi papá y lo veía raro. Hablaba raro. Después me contaron que había tenido un ACV. Ahora cualquier cosa que pasa se emociona muy fácil y con esto más todavía. Es impresionante, vive llorando, está feliz, está contento", contó en el programa de Alejandro Fantino en julio de este año.